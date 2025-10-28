Зеленський закликав Трампа посилити тиск на Сі Цзіньпіна для скорочення Китаєм підтримки рф
Київ • УНН
Президент Зеленський закликав Дональда Трампа посилити тиск на китайського лідера Сі Цзіньпіна, щоб той скоротив підтримку Росії. Він також наголосив на необхідності європейської фінансової підтримки Україні на два-три роки.
Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на китайського лідера Сі Цзіньпіна, щоб той скоротив свою підтримку росії під час їхньої зустрічі цього тижня, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
"Я думаю, що це може бути один із сильних кроків [Трампа], особливо якщо після цього рішучого кроку щодо санкцій Китай буде готовий скоротити імпорт" з росії, сказав Зеленський журналістам.
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна25.10.25, 09:30 • 28155 переглядiв
Також у коментарях, повідомлених Reuters та AFP, Зеленський наголосив, що "Україні потрібна європейська фінансова підтримка, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами ще два-три роки, на тлі того, як план ЄС щодо використання заморожених російських активів для підтримки застряг через опозицію Бельгії", пише видання.
"Я ще раз наголосив на цьому всім європейським лідерам. Я сказав їм, що ми не збираємося воювати десятиліттями, але ви повинні показати, що протягом певного часу зможете надавати стабільну фінансову підтримку Україні", – сказав Президент у коментарях, опублікованих сьогодні вранці.
Як зауважує видання, "час тут, ймовірно, не випадковий: прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який стикається з внутрішнім тиском щодо проекту бюджету країни, має зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пізніше сьогодні, і це питання майже напевно буде обговорено на їхніх переговорах".
Прем'єра Бельгії критикують за гальмування "репараційного кредиту": ЗМІ дізналися деталі і при чому тут бельгійський бюджет25.10.25, 15:00 • 6441 перегляд