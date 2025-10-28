Зеленський закликав Трампа посилити тиск на Сі Цзіньпіна для скорочення Китаєм підтримки рф

$42.070.07
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Провокації білорусі з контрабандними повітряними кулями над Литвою: з'явилась реакція Євроради
Ураження ЗСУ дамби бєлгородського водосховища: у регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті
Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямку
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 86120 перегляди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львівська область
Токіо
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun"
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Пістолет

Зеленський закликав Трампа посилити тиск на Сі Цзіньпіна для скорочення Китаєм підтримки рф

Київ • УНН

Президент Зеленський закликав Дональда Трампа посилити тиск на китайського лідера Сі Цзіньпіна, щоб той скоротив підтримку Росії. Він також наголосив на необхідності європейської фінансової підтримки Україні на два-три роки.

Зеленський закликав Трампа посилити тиск на Сі Цзіньпіна для скорочення Китаєм підтримки рф

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на китайського лідера Сі Цзіньпіна, щоб той скоротив свою підтримку росії під час їхньої зустрічі цього тижня, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Я думаю, що це може бути один із сильних кроків [Трампа], особливо якщо після цього рішучого кроку щодо санкцій Китай буде готовий скоротити імпорт" з росії, сказав Зеленський журналістам.

Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна25.10.25, 09:30 • 28155 переглядiв

Також у коментарях, повідомлених Reuters та AFP, Зеленський наголосив, що "Україні потрібна європейська фінансова підтримка, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами ще два-три роки, на тлі того, як план ЄС щодо використання заморожених російських активів для підтримки застряг через опозицію Бельгії", пише видання.

"Я ще раз наголосив на цьому всім європейським лідерам. Я сказав їм, що ми не збираємося воювати десятиліттями, але ви повинні показати, що протягом певного часу зможете надавати стабільну фінансову підтримку Україні", – сказав Президент у коментарях, опублікованих сьогодні вранці.

Як зауважує видання, "час тут, ймовірно, не випадковий: прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який стикається з внутрішнім тиском щодо проекту бюджету країни, має зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пізніше сьогодні, і це питання майже напевно буде обговорено на їхніх переговорах".

Прем'єра Бельгії критикують за гальмування "репараційного кредиту": ЗМІ дізналися деталі і при чому тут бельгійський бюджет25.10.25, 15:00 • 6441 перегляд

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марк Рютте
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Бельгія
Сі Цзіньпін
Китай
Володимир Зеленський
Україна