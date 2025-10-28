Зеленский призвал Трампа усилить давление на Си Цзиньпина для сокращения Китаем поддержки РФ
Киев • УНН
Президент Зеленский призвал Дональда Трампа усилить давление на китайского лидера Си Цзиньпина, чтобы тот сократил поддержку России. Он также подчеркнул необходимость европейской финансовой поддержки Украине на два-три года.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на китайского лидера Си Цзиньпина, чтобы тот сократил свою поддержку России во время их встречи на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
"Я думаю, что это может быть один из сильных шагов [Трампа], особенно если после этого решительного шага по санкциям Китай будет готов сократить импорт" из России, – сказал Зеленский журналистам.
Также в комментариях, сообщенных Reuters и AFP, Зеленский подчеркнул, что "Украине нужна европейская финансовая поддержка, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками еще два-три года, на фоне того, как план ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки застрял из-за оппозиции Бельгии", пишет издание.
"Я еще раз подчеркнул это всем европейским лидерам. Я сказал им, что мы не собираемся воевать десятилетиями, но вы должны показать, что в течение определенного времени сможете оказывать стабильную финансовую поддержку Украине", – сказал Президент в комментариях, опубликованных сегодня утром.
Как отмечает издание, "время здесь, вероятно, не случайно: премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который сталкивается с внутренним давлением относительно проекта бюджета страны, должен встретиться с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте позже сегодня, и этот вопрос почти наверняка будет обсуждаться на их переговорах".
