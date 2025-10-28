$42.070.07
Эксклюзив
08:00 • 3906 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 12875 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 13732 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 11012 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 46668 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 69231 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 85223 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 65265 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66974 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42801 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
Зеленский призвал Трампа усилить давление на Си Цзиньпина для сокращения Китаем поддержки РФ

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Президент Зеленский призвал Дональда Трампа усилить давление на китайского лидера Си Цзиньпина, чтобы тот сократил поддержку России. Он также подчеркнул необходимость европейской финансовой поддержки Украине на два-три года.

Зеленский призвал Трампа усилить давление на Си Цзиньпина для сокращения Китаем поддержки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на китайского лидера Си Цзиньпина, чтобы тот сократил свою поддержку России во время их встречи на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Я думаю, что это может быть один из сильных шагов [Трампа], особенно если после этого решительного шага по санкциям Китай будет готов сократить импорт" из России, – сказал Зеленский журналистам.

Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина25.10.25, 09:30 • 28155 просмотров

Также в комментариях, сообщенных Reuters и AFP, Зеленский подчеркнул, что "Украине нужна европейская финансовая поддержка, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками еще два-три года, на фоне того, как план ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки застрял из-за оппозиции Бельгии", пишет издание.

"Я еще раз подчеркнул это всем европейским лидерам. Я сказал им, что мы не собираемся воевать десятилетиями, но вы должны показать, что в течение определенного времени сможете оказывать стабильную финансовую поддержку Украине", – сказал Президент в комментариях, опубликованных сегодня утром.

Как отмечает издание, "время здесь, вероятно, не случайно: премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который сталкивается с внутренним давлением относительно проекта бюджета страны, должен встретиться с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте позже сегодня, и этот вопрос почти наверняка будет обсуждаться на их переговорах".

Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет25.10.25, 15:00 • 6441 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марк Рютте
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Бельгия
Си Цзиньпин
Китай
Владимир Зеленский
Украина