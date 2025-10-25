Трамп анонсировал обсуждение войны РФ против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с главой Китая Си Цзиньпином будет обсуждать вопрос войны РФ против Украины, и хотел бы, чтобы Пекин помог. Об этом Трамп заявил на борту самолета Air Force One в ночь на 25 октября, передает УНН.

Я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам в деле с Россией. Мы ввели очень строгие санкции против России. Я думаю, что эти санкции будут очень болезненными. Они очень сильные. Но я бы хотел, чтобы Китай нам помог. У меня хорошие отношения, как вы знаете, с Си. Очень хорошие. Мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча. Один из вопросов, о котором мы будем говорить, это Россия и Украина - сказал Трамп.

Подробности

Он снова заявил, что Украина и Россия теряют 7 тыс. человек в неделю, преимущественно военных, отметив, что "мы обязательно будем об этом говорить".

"Он (Си Цзиньпин - ред.) тоже хотел бы, чтобы это закончилось", - добавил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в следующий четверг, 30 октября.

