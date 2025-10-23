Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном у наступний четвер - Білий дім
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном наступного четверга, 30 жовтня. Зустріч відбудеться перед тим, як Трамп повернеться до Вашингтона.
У четвер вранці за місцевим часом президент Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, після чого вирушить додому, у Вашингтон
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном і що він очікує, що "ми, ймовірно, укладемо дуже справедливу угоду" з Китаєм.
