Трамп встретится с Си Цзиньпином в следующий четверг - Белый дом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в следующий четверг, 30 октября. Встреча состоится перед тем, как Трамп вернется в Вашингтон.
В четверг утром по местному времени президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, после чего отправится домой, в Вашингтон
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и что он ожидает, что "мы, вероятно, заключим очень справедливую сделку" с Китаем.
