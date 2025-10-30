$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
08:02 • 512 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 1530 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:35 • 7170 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго
06:13 • 12049 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 22476 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 42352 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 43440 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42247 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 87370 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43764 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
«Азовсталь» под Пушилиным: оккупанты готовят аферу на 20 миллиардов рублей – ЦНС29 октября, 23:38 • 21644 просмотра
Атака БПЛА на Киевскую область: в Борисполе ранена 36-летняя женщина, изуродованы дома и автоPhoto30 октября, 01:18 • 5230 просмотра
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу02:14 • 20737 просмотра
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto03:11 • 15196 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов04:34 • 26968 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 87374 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 76959 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 63865 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 95680 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 123059 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Блогеры
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Южная Корея
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 25535 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 33844 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 59179 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 63634 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 44698 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Холм
9К720 Искандер
YouTube

Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Политолог Руслан Бортник говорит, что Китай заинтересован в том, чтобы быть посредником в переговорах между россией и Украиной, однако не считает, что для этого пришло время.

Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что лидеры стран "очень серьезно" обсуждали войну россии против Украины. По словам американского лидера, Си Цзиньпин "поможет" попыткам завершить войну в Украине. На что реально повлияет эта встреча двух мировых лидеров и чего ожидать нашему государству, рассказываем в материале УНН.

Вероятность участия Китая в переговорах между Украиной и россией

Политолог Руслан Бортник в комментарии УНН указал, что ранее США избегали темы участия Китая в переговорном процессе по завершению войны. Но теперь они меняют позицию на фоне приближения первой годовщины президентства Трампа, чтобы продемонстрировать хоть какие-то сдвиги в переговорном процессе.

Ранее США избегали такой ситуации, чтобы не дать возможности Китаю получить дополнительные репутационные баллы в качестве модератора между Украиной и россией. Но сейчас, на фоне того, что приближается годовщина президентства Трампа, а существенных успехов в урегулировании российско-украинской войны не достигнуто, а без Китая повлиять на россию вообще сегодня невозможно, поэтому я не исключаю, что Трамп будет пытаться привлечь Си Цзиньпина к переговорному процессу, возможно обещая новые какие-то уступки или модели сотрудничества

- отметил политолог.

По его словам, США стремятся, чтобы Китай уменьшил потребление российского газа, что существенно навредило бы экономике государства-агрессора. Впрочем, уточняет Бортник, что это была не официальная встреча лидеров - Вашингтон и Пекин сейчас больше присматриваются друг к другу.

Какие цели преследует Китай

Китай заинтересован в том, чтобы быть посредником в переговорах между россией и Украиной, однако не считает, что для этого настало время. Его позиция сейчас выжидательная. Одновременно с тем Бортник напомнил, что еще в 2022-2023 годах китайские мирные инициативы не слишком отличались от тех, которые сейчас предлагает Дональд Трамп.

12 принципов Китая, инициативы совместно со странами глобального Юга в 2022-2023 году примерно как раз предлагали то, что сегодня предлагает администрация Белого дома: безусловное перемирие по линии фронта, как начальный этап переговоров, а далее перебалансировка Восточной Европы и поиск новой модели баланса между россией, Украиной и другими ключевыми игроками региона

- напомнил Руслан Бортник.

Давление Китая на Россию

Политолог подчеркнул, что у Китая достаточно авторитета и сил, чтобы заставить россию прекратить огонь. Однако поражение россии не соответствует интересам Пекина. Вместе с тем он заинтересован в западных технологиях и инвестициях, поэтому сейчас вынужден балансировать между двумя лагерями.

У Китая есть силы и авторитет буквально для всего на свете. Но Китай не пользуется силой и авторитетом, если это не соответствует их интересам. Сегодня в интересах Китая не поражение россии. Но в интересах Китая сохранение присутствия в международной торговле, доступ к инвестициям и технологиям западных стран. Между этими ключевыми принципами Китай пытается балансировать, но главное для Китая выиграть время, чтобы догнать и перегнать западные страны, пока они погружены в конфликт с россией

- подытожил Бортник.

Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ29.10.2025, 01:41 • 25508 просмотров

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Белый дом
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина