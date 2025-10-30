Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что лидеры стран "очень серьезно" обсуждали войну россии против Украины. По словам американского лидера, Си Цзиньпин "поможет" попыткам завершить войну в Украине. На что реально повлияет эта встреча двух мировых лидеров и чего ожидать нашему государству, рассказываем в материале УНН.

Вероятность участия Китая в переговорах между Украиной и россией

Политолог Руслан Бортник в комментарии УНН указал, что ранее США избегали темы участия Китая в переговорном процессе по завершению войны. Но теперь они меняют позицию на фоне приближения первой годовщины президентства Трампа, чтобы продемонстрировать хоть какие-то сдвиги в переговорном процессе.

Ранее США избегали такой ситуации, чтобы не дать возможности Китаю получить дополнительные репутационные баллы в качестве модератора между Украиной и россией. Но сейчас, на фоне того, что приближается годовщина президентства Трампа, а существенных успехов в урегулировании российско-украинской войны не достигнуто, а без Китая повлиять на россию вообще сегодня невозможно, поэтому я не исключаю, что Трамп будет пытаться привлечь Си Цзиньпина к переговорному процессу, возможно обещая новые какие-то уступки или модели сотрудничества - отметил политолог.

По его словам, США стремятся, чтобы Китай уменьшил потребление российского газа, что существенно навредило бы экономике государства-агрессора. Впрочем, уточняет Бортник, что это была не официальная встреча лидеров - Вашингтон и Пекин сейчас больше присматриваются друг к другу.

Какие цели преследует Китай

Китай заинтересован в том, чтобы быть посредником в переговорах между россией и Украиной, однако не считает, что для этого настало время. Его позиция сейчас выжидательная. Одновременно с тем Бортник напомнил, что еще в 2022-2023 годах китайские мирные инициативы не слишком отличались от тех, которые сейчас предлагает Дональд Трамп.

12 принципов Китая, инициативы совместно со странами глобального Юга в 2022-2023 году примерно как раз предлагали то, что сегодня предлагает администрация Белого дома: безусловное перемирие по линии фронта, как начальный этап переговоров, а далее перебалансировка Восточной Европы и поиск новой модели баланса между россией, Украиной и другими ключевыми игроками региона - напомнил Руслан Бортник.

Давление Китая на Россию

Политолог подчеркнул, что у Китая достаточно авторитета и сил, чтобы заставить россию прекратить огонь. Однако поражение россии не соответствует интересам Пекина. Вместе с тем он заинтересован в западных технологиях и инвестициях, поэтому сейчас вынужден балансировать между двумя лагерями.

У Китая есть силы и авторитет буквально для всего на свете. Но Китай не пользуется силой и авторитетом, если это не соответствует их интересам. Сегодня в интересах Китая не поражение россии. Но в интересах Китая сохранение присутствия в международной торговле, доступ к инвестициям и технологиям западных стран. Между этими ключевыми принципами Китай пытается балансировать, но главное для Китая выиграть время, чтобы догнать и перегнать западные страны, пока они погружены в конфликт с россией - подытожил Бортник.

