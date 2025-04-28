Трагедія у Ванкувері: кількість жертв на фестивалі зросла до 11 осіб

Кількість жертв трагедії на фестивалі у канадському місті Ванкувер зросла до 11. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Заступник головного констебля поліції Ванкувера Стів Рай розповів, що ще десятки людей отримали поранення, деякі з них - тяжкі. Також він зазначив, що кількість загиблих може зрости.

Особа, яку ми тримаємо під вартою, має значний досвід взаємодії з поліцією та працівниками охорони здоров'я через проблеми психічного здоров'я - повідомив Рай.

Він висловив переконання, що напад не був "терористичним актом", але назвав подію "найчорнішим днем в історії нашого міста".

Нагадаємо

На філіппінському вуличному фестивалі у Ванкувері на заході Канади водій в'їхав у натовп. Повідомлялося про багато загиблих та поранених. Незабаром канадські правоохоронці зазначили, що можливість тероризму в даному випадку виключена.

У канадському Ванкувері позашляховик в'їхав у натовп на вуличному фестивалі - є загиблі та поранені