Трагедія у Ванкувері: кількість жертв на фестивалі зросла до 11 осіб

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
Ексклюзив
16:20 • 9014 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Ексклюзив
27 квітня, 05:03 • 32955 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 80252 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 76673 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 57768 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 119381 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 63859 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 51205 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 50903 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 54346 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+4°
0м/с
46%
761 мм
Популярнi новини

Британська розвідка пояснила, чому рф продовжить вербування іноземців для війни

27 квітня, 12:44 • 8730 перегляди

Вибух в порту Ірану: кількість жертв зросла до 28, сотні поранених

27 квітня, 13:00 • 6388 перегляди

НБУ продав за тиждень понад 600 млн доларів: деталі

27 квітня, 13:41 • 9010 перегляди

За добу на фронті відбулось 69 бойових зіткнень: росіяни били по Чернігівській, Сумській, Харківській областях - Генштаб

27 квітня, 15:04 • 5336 перегляди

Зеленський: росія обманює США і весь світ

18:14 • 8952 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 119381 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 99643 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 128727 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 179080 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 338132 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Урсула фон дер Ляєн

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 80252 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 37940 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 73749 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 64902 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 68693 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Готовність 2030

Signal

КАБ-250

Трагедія у Ванкувері: кількість жертв на фестивалі зросла до 11 осіб

Київ • УНН

 • 450 перегляди

У Ванкувері, Канада, кількість загиблих на філіппінському вуличному фестивалі зросла до 11. Десятки людей отримали поранення, напад не вважають терактом.

Трагедія у Ванкувері: кількість жертв на фестивалі зросла до 11 осіб

Кількість жертв трагедії на фестивалі у канадському місті Ванкувер зросла до 11. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Заступник головного констебля поліції Ванкувера Стів Рай розповів, що ще десятки людей отримали поранення, деякі з них - тяжкі. Також він зазначив, що кількість загиблих може зрости.

Особа, яку ми тримаємо під вартою, має значний досвід взаємодії з поліцією та працівниками охорони здоров'я через проблеми психічного здоров'я

- повідомив Рай.

Він висловив переконання, що напад не був "терористичним актом", але назвав подію "найчорнішим днем в історії нашого міста".

Нагадаємо

На філіппінському вуличному фестивалі у Ванкувері на заході Канади водій в'їхав у натовп. Повідомлялося про багато загиблих та поранених. Незабаром канадські правоохоронці зазначили, що можливість тероризму в даному випадку виключена.

У канадському Ванкувері позашляховик в'їхав у натовп на вуличному фестивалі - є загиблі та поранені27.04.25, 09:24 • 4658 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Ванкувер
Канада
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,266.20
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,336.00
Ethereum
$1,801.69