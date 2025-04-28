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Трагедия в Ванкувере: число жертв на фестивале возросло до 11 человек

Киев • УНН

 • 216 просмотра

В Ванкувере, Канада, число погибших на филиппинском уличном фестивале возросло до 11. Десятки людей получили ранения, нападение не считают терактом.

Трагедия в Ванкувере: число жертв на фестивале возросло до 11 человек

Количество жертв трагедии на фестивале в канадском городе Ванкувер возросло до 11. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Заместитель главного констебля полиции Ванкувера Стив Рай рассказал, что еще десятки людей получили ранения, некоторые из них - тяжелые. Также он отметил, что количество погибших может возрасти.

Лицо, которое мы держим под стражей, имеет значительный опыт взаимодействия с полицией и работниками здравоохранения из-за проблем психического здоровья

- сообщил Рай.

Он выразил убеждение, что нападение не было "террористическим актом", но назвал событие "самым черным днем в истории нашего города".

Напомним

На филиппинском уличном фестивале в Ванкувере на западе Канады водитель въехал в толпу. Сообщалось о многих погибших и раненых. Вскоре канадские правоохранители отметили, что возможность терроризма в данном случае исключена.

В канадском Ванкувере внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале - есть погибшие и раненые27.04.25, 09:24 • 4654 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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