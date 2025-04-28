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Трагедія у Ванкувері: 30-річного чоловіка обвинувачено у вбивстві 11 людей на філіппінському фестивалі

Київ • УНН

 • 2020 перегляди

30-річний Кай-Джі Адам Ло звинувачується у наїзді на натовп на позашляховику. Загинули 11 людей, включаючи дітей, десятки поранені, влада розслідує мотиви.

Трагедія у Ванкувері: 30-річного чоловіка обвинувачено у вбивстві 11 людей на філіппінському фестивалі

Канадські прокурори висунули обвинувачення 30-річному жителю Ванкувера у вбивстві щонайменше 11 людей віком від 5 до 65 років і пораненні десятків після того, як він врізався на позашляховику в натовп на фестивалі філіппінської громади в західному канадському місті, повідомила поліція в неділю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Чоловік, Кай-Джі Адам Ло, був обвинувачений прокурорами Британської Колумбії за вісьмома пунктами у вбивстві другого ступеня, і "очікуються подальші обвинувачення", згідно з повідомленням на X поліції Ванкувера.

Ло постав перед судом у неділю, через кілька годин після того, як поліція заарештувала його на місці інциденту в суботу ввечері. Судові документи, з якими ознайомилось агентство Reuters, не показали визнання провини.

Влада описала Ло як такого, що має "значну історію" взаємодії з владою, пов'язану з психічним здоров'ям. Вони заявили, що жодних доказів тероризму немає.

"Це найтемніший день в історії нашого міста", - заявив журналістам на пресконференції в неділю в.о. начальника поліції Ванкувера Стів Рай.

Доповнення

Поліція повідомила, що два десятки людей отримали поранення, деякі з них у критичному стані, і попередила, що кількість загиблих може зрости в найближчі дні та тижні. Станом на неділю вдень Рай заявив, що не вірить в те, що існують якісь постійні загрози для спільноти.

Напад у суботу ввечері стався за два дні до федеральних виборів у Канаді в понеділок.

Трагедія у Ванкувері: кількість жертв на фестивалі зросла до 11 осіб28.04.2025, 00:03 • 2584 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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