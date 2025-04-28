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Трагедия в Ванкувере: 30-летнего мужчину обвинили в убийстве 11 человек на филиппинском фестивале

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

30-летний Кай-Джи Адам Ло обвиняется в наезде на толпу на внедорожнике. Погибли 11 человек, включая детей, десятки ранены, власти расследуют мотивы.

Трагедия в Ванкувере: 30-летнего мужчину обвинили в убийстве 11 человек на филиппинском фестивале

Канадские прокуроры предъявили обвинение 30-летнему жителю Ванкувера в убийстве по меньшей мере 11 человек в возрасте от 5 до 65 лет и ранении десятков после того, как он врезался на внедорожнике в толпу на фестивале филиппинской общины в западном канадском городе, сообщила полиция в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мужчина, Кай-Джи Адам Ло, был обвинен прокурорами Британской Колумбии по восьми пунктам в убийстве второй степени, и "ожидаются дальнейшие обвинения", согласно сообщению на X полиции Ванкувера.

Ло предстал перед судом в воскресенье, через несколько часов после того, как полиция арестовала его на месте инцидента в субботу вечером. Судебные документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, не показали признания вины.

Власти описали Ло как имеющего "значительную историю" взаимодействия с властями, связанную с психическим здоровьем. Они заявили, что никаких доказательств терроризма нет.

"Это самый темный день в истории нашего города", - заявил журналистам на пресс-конференции в воскресенье исполняющий обязанности начальника полиции Ванкувера Стив Рай.

Дополнение

Полиция сообщила, что два десятка человек получили ранения, некоторые из них в критическом состоянии, и предупредила, что число погибших может возрасти в ближайшие дни и недели. По состоянию на воскресенье днем ​​Рай заявил, что не верит в то, что существуют какие-либо постоянные угрозы для сообщества.

Нападение в субботу вечером произошло за два дня до федеральных выборов в Канаде в понедельник.

Трагедия в Ванкувере: число жертв на фестивале возросло до 11 человек28.04.2025, 00:03 • 2508 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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