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Техніка

Українка виборола срібло Кубка світу з фехтування

Київ • УНН

 • 7362 перегляди

Анна Максименко стала срібною призеркою етапу Кубка світу зі шпаги в Касабланці. У фіналі українка поступилася Роберті Марцані — 14:15.

Українка виборола срібло Кубка світу з фехтування
Анна Максименко. Фото: НОК

Львів’янка Анна Максименко виборола срібло Кубка світу з фехтування на шпагах у марокканській Касабланці. Про це повідомляє НОК, передає УНН

Анна Максименко - срібна призерка етапу Кубка світу з фехтування на шпагах. Особистими змаганнями серед жінок стартував новий сезон Кубка світу 2026/27 з фехтування на шпагах у марокканській Касабланці. Лік нагородам збірної України на турнірі відкрила 19-річна львів'янка Анна Максименко, яка виборола свою першу в кар'єрі особисту медаль цієї серії 

- йдеться у повідомленні. 

Анна розпочала виступи з основної сітки. На шляху до фіналу українка почергово здолала Юлію Бєляєву з Естонії (15:12), бронзову призерку Олімпіади-2020 у складі команди Італії Федеріку Ізолу (15:5), а також двох представниць країни-агресорки - Анастасію Рустамову (15:10) та Айзанат Муртазаєву (15:12).

У фінальному поєдинку за "золото" Анна зустрілася з італійкою Робертою Марцані. У напруженій боротьбі українка поступилася з мінімальним рахунком 14:15, здобувши срібну нагороду Кубка світу.

Для українки це перша в кар’єрі особиста медаль Кубка світу. Раніше Анна двічі підіймалася на п’єдестал турнірів серії Гран-прі, здобувши "золото" в Будапешті-2025 та бронзу в Досі-2026. Також у її активі - "срібло" командних змагань Кубка світу у Ванкувері-2024.

Нагадаємо 

Українка Ірина Бондар стала чемпіонкою світу U-23 з боротьби. 

Павло Башинський

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