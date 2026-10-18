$44.8950.31
ukenru
13:02 • 13963 просмотра
Мир не осознаёт, что приближается к Третьей мировой войне - FT
11:15 • 20478 просмотра
Новый инцидент в аэропорту Лейпцига: ограждение протаранили рядом с российскими грузовыми самолётами
10:44 • 17724 просмотра
Протесты во Франции: повреждено 1500 магазинов, ущерб достигает сотен миллионов евро
10:29 • 13633 просмотра
Украинка завоевала серебро Кубка мира по фехтованию
Эксклюзив
10:17 • 12618 просмотра
Начало недели будет тёплым, но дождливым — синоптики дали прогноз
Эксклюзив
09:18 • 19696 просмотра
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания
18 октября, 08:37 • 22720 просмотра
Не спешите браться за секатор: какие растения категорически не следует обрезать перед зимойPhoto
18 октября, 08:20 • 13759 просмотра
рф 76 раз атаковала украинскую энергетику после объявления Трампом "энергетического перемирия" — Зеленский
18 октября, 07:50 • 15383 просмотра
В парламентском объединении поддержали предостережения ФПУ относительно нового закона о безопасности работников
18 октября, 07:34 • 15345 просмотра
Неизвестный объект мог нарушить воздушное пространство Польши — военные направили поисковую группу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.1м/с
92%
751мм
Популярные новости
Дюбуа сохранил титул WBO, одержав сокрушительную победу над УордлиPhoto18 октября, 05:28 • 19206 просмотра
В Германии протаранили ограждение в аэропорту Лейпцига — одна из полос закрыта, полиция начала расследование18 октября, 06:24 • 5506 просмотра
Массированная атака дронов на санкт-петербург: атакован склад Ozon, тысячи россиян остались без светаPhotoVideo18 октября, 06:35 • 15248 просмотра
Голкипер "Челси" Мартинес перенёс операцию после травмы, полученной в матче против команды МиколенкоVideo18 октября, 07:57 • 12934 просмотра
Япония запускает первую миссию по доставке образцов со спутника Марса18 октября, 09:09 • 9358 просмотра
публикации
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания
Эксклюзив
09:18 • 19690 просмотра
Не спешите браться за секатор: какие растения категорически не следует обрезать перед зимойPhoto18 октября, 08:37 • 22715 просмотра
Кабмину предлагают ввести мораторий до завершения консультаций по вопросам бронирования
Эксклюзив
18 октября, 07:20 • 22550 просмотра
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 55184 просмотра
Сокращение бронирования работников ОПК может сорвать поставки оружия на фронт — производители призвали правительство пересмотреть решение
Эксклюзив
17 октября, 07:05 • 58533 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Биньямин Нетаньяху
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Канада
Реклама
УНН Lite
Япония запускает первую миссию по доставке образцов со спутника Марса18 октября, 09:09 • 9624 просмотра
Голкипер "Челси" Мартинес перенёс операцию после травмы, полученной в матче против команды МиколенкоVideo18 октября, 07:57 • 13065 просмотра
Дюбуа сохранил титул WBO, одержав сокрушительную победу над УордлиPhoto18 октября, 05:28 • 19348 просмотра
80-летний Трамп сделал странное признание о своём макияже17 октября, 12:08 • 37001 просмотра
Лора Лумер сделала неожиданное предложение после короткой "карьеры" новой пресс-секретарши Трампа17 октября, 08:12 • 40525 просмотра
Актуальное
Старлинк
Социальная сеть
9К720 Искандер
Financial Times
Хранитель

Украинка завоевала серебро Кубка мира по фехтованию

Киев • УНН

 • 13634 просмотра

Анна Максименко стала серебряной призёркой этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах в Касабланке. В финале украинка уступила Роберте Марцани — 14:15.

Украинка завоевала серебро Кубка мира по фехтованию
Анна Максименко. Фото: НОК

Львовянка Анна Максименко завоевала серебро Кубка мира по фехтованию на шпагах в марокканской Касабланке. Об этом сообщает НОК, передает УНН

Анна Максименко — серебряная призёрка этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах. Личные соревнования среди женщин открыли новый сезон Кубка мира 2026/27 по фехтованию на шпагах в марокканской Касабланке. Счёт наградам сборной Украины на турнире открыла 19-летняя львовянка Анна Максименко, завоевавшая свою первую в карьере личную медаль этой серии 

— говорится в сообщении. 

Анна начала выступления с основной сетки. На пути к финалу украинка поочерёдно одолела Юлию Беляеву из Эстонии (15:12), бронзовую призёрку Олимпиады-2020 в составе команды Италии Федерику Изолу (15:5), а также двух представительниц страны-агрессора — Анастасию Рустамову (15:10) и Айзанат Муртазаеву (15:12).

В финальном поединке за "золото" Анна встретилась с итальянкой Робертой Марцани. В напряжённой борьбе украинка уступила с минимальным счётом 14:15, завоевав серебряную награду Кубка мира.

Для украинки это первая в карьере личная медаль Кубка мира. Ранее Анна дважды поднималась на пьедестал турниров серии Гран-при, завоевав "золото" в Будапеште-2025 и бронзу в Дохе-2026. Также в её активе — "серебро" командных соревнований Кубка мира в Ванкувере-2024.

Напомним 

Украинка Ирина Бондар стала чемпионкой мира U-23 по борьбе. 

Павел Башинский

Спорт
Доха
Ванкувер
Марокко
Италия
Будапешт
Эстония
Украина