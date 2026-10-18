Украинка завоевала серебро Кубка мира по фехтованию

Анна Максименко. Фото: НОК

Львовянка Анна Максименко завоевала серебро Кубка мира по фехтованию на шпагах в марокканской Касабланке. Об этом сообщает НОК, передает УНН.

Анна Максименко — серебряная призёрка этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах. Личные соревнования среди женщин открыли новый сезон Кубка мира 2026/27 по фехтованию на шпагах в марокканской Касабланке. Счёт наградам сборной Украины на турнире открыла 19-летняя львовянка Анна Максименко, завоевавшая свою первую в карьере личную медаль этой серии — говорится в сообщении.

Анна начала выступления с основной сетки. На пути к финалу украинка поочерёдно одолела Юлию Беляеву из Эстонии (15:12), бронзовую призёрку Олимпиады-2020 в составе команды Италии Федерику Изолу (15:5), а также двух представительниц страны-агрессора — Анастасию Рустамову (15:10) и Айзанат Муртазаеву (15:12).

В финальном поединке за "золото" Анна встретилась с итальянкой Робертой Марцани. В напряжённой борьбе украинка уступила с минимальным счётом 14:15, завоевав серебряную награду Кубка мира.

Для украинки это первая в карьере личная медаль Кубка мира. Ранее Анна дважды поднималась на пьедестал турниров серии Гран-при, завоевав "золото" в Будапеште-2025 и бронзу в Дохе-2026. Также в её активе — "серебро" командных соревнований Кубка мира в Ванкувере-2024.

Напомним

Украинка Ирина Бондар стала чемпионкой мира U-23 по борьбе.