Ірина Бондар виграла Чемпіонат Світу U-23 з боротьби
Київ • УНН
Українка Ірина Бондар перемогла у фіналі ЧС U-23 з боротьби у Лас-Вегасі. На турнірі вона не віддала суперницям жодного бала.
Українка Ірина Бондар стала чемпіонкою світу U-23 з боротьби. Про це повідомляє УНН.
Деталі
У фіналі змагань у Лас-Вегасі українська борчиня перемогла представницю США Адауго Діану Нвачукву з рахунком 10:0 та виборола золоту медаль.
На шляху до титулу Бондар також із сухим рахунком 10:0 перемогла суперниць із Колумбії, Канади та Угорщини. У жодній із чотирьох сутичок українка не дозволила опоненткам набрати очки.
Додамо, що для Ірини це особливе досягнення після травми та тривалого відновлення.
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