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The Guardian
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Ірина Бондар виграла Чемпіонат Світу U-23 з боротьби

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Українка Ірина Бондар перемогла у фіналі ЧС U-23 з боротьби у Лас-Вегасі. На турнірі вона не віддала суперницям жодного бала.

Ірина Бондар виграла Чемпіонат Світу U-23 з боротьби

Українка Ірина Бондар стала чемпіонкою світу U-23 з боротьби. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У фіналі змагань у Лас-Вегасі українська борчиня перемогла представницю США Адауго Діану Нвачукву з рахунком 10:0 та виборола золоту медаль.

На шляху до титулу Бондар також із сухим рахунком 10:0 перемогла суперниць із Колумбії, Канади та Угорщини. У жодній із чотирьох сутичок українка не дозволила опоненткам набрати очки.

Додамо, що для Ірини це особливе досягнення після травми та тривалого відновлення.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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