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Аліна Філіпович удруге здобула титул чемпіонки світу з вільної боротьби

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Українка Аліна Філіпович вдруге здобула золото чемпіонату світу з вільної боротьби. Раніше вона перемагала на ЧС серед кадетів і U23.

Аліна Філіпович удруге здобула титул чемпіонки світу з вільної боротьби

Українська борчиня Аліна Філіпович здобула золото чемпіонату світу з вільної боротьби та вдруге у своїй кар’єрі стала чемпіонкою світу. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Аліна Філіпович - дворазова чемпіонка світу з вільної боротьби

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська борчиня здобула золоту нагороду та вдруге стала чемпіонкою світу. Раніше Аліна виборола золото на чемпіонаті світу серед кадетів у 2021 році та на ЧС U23 у 2024 році.

Українці здобули бронзу на етапі Кубка світу з кульової стрільби13.10.26, 11:43 • 3386 переглядiв

Ольга Розгон

Спорт