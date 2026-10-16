Аліна Філіпович удруге здобула титул чемпіонки світу з вільної боротьби

Українська борчиня Аліна Філіпович здобула золото чемпіонату світу з вільної боротьби та вдруге у своїй кар’єрі стала чемпіонкою світу. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Аліна Філіпович - дворазова чемпіонка світу з вільної боротьби - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська борчиня здобула золоту нагороду та вдруге стала чемпіонкою світу. Раніше Аліна виборола золото на чемпіонаті світу серед кадетів у 2021 році та на ЧС U23 у 2024 році.

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