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Українці здобули бронзу на етапі Кубка світу з кульової стрільби

Київ • УНН

 • 1644 перегляди

Український дует став третім у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед змішаних команд. Це перша нагорода України у сезоні 2026 року.

Українці здобули бронзу на етапі Кубка світу з кульової стрільби

Стрільці Олена Костевич і Павло Коростильов вибороли бронзові медалі на заключному в сезоні етапі Кубка світу ISSF у Єгипті. Вони посіли третє місце у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед змішаних команд. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національна олімпійська збірна, передає УНН.

Деталі

"У Каїрі (Єгипет) триває заключний у сезоні етап Кубка світу ISSF зі стрільби з гвинтівки та пістолета. У змаганнях беруть участь 385 спортсменів із 51 країни. Український дует у складі чотириразової призерки Олімпійських ігор Олени Костевич та багаторазового призера чемпіонатів світу Павла Коростильова виборов "бронзу" у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м серед змішаних команд", – йдеться у дописі.

За підсумками кваліфікації українці посіли друге місце з результатом 580 очок і вийшли до фіналу. У боротьбі за медалі Костевич і Коростильов показали результат 413,4 бала та завершили змагання на третій сходинці п'єдесталу пошани. Перемогу здобула команда Франції, а срібні медалі вибороли представники Латвії.

"Для збірної України ця нагорода стала першою на етапах Кубка світу в змагальному сезоні 2026 року. Попереду на українських стрільців чекає чемпіонат світу в Досі (Катар), який відбудеться упродовж 1–14 листопада. На світовій першості розігруватимуть перші ліцензії на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі — по три в кожній дисципліні", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

Жіноча збірна України перемогла на дистанції 500 метрів у десятимісних човнах на чемпіонаті світу в Ханчжоу. Це її четверта медаль турніру.

Алла Кіосак

Спорт
Доха
Латвія
Каїр
Франція
Катар
Єгипет
Україна
Лос-Анджелес