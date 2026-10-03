Українки вибороли золото чемпіонату світу з веслування на "Драконах"

$44.8350.70
ukenru
08:31 • 10532 перегляди
Запуск FP-7 повертає Україну до невеликої групи країн, які виробляють балістичні ракети - NYT
04:38 • 31882 перегляди
У Києві перекрили Північний міст після російської атаки – як курсує громадський транспортVideo
04:16 • 30721 перегляди
росія атакувала Північний міст у Києві – Кличко повідомив про влучанняVideo
04:05 • 21561 перегляди
росія заблокувала евакуацію цивільних з окупованих Олешок та відкинула пропозиції України – Лубінець
3 жовтня, 03:15 • 23808 перегляди
Історичне перехоплення – український Mirage уперше збив російську "Бандероль" вогнем із гарматиPhoto
3 жовтня, 02:17 • 23646 перегляди
Орбана підозрюють в особистому наказі затримати українських інкасаторів – справа вперше може дійти до експрем'єра
3 жовтня, 01:38 • 18004 перегляди
До 80 проколів і рух після підриву на міні – як ще посилили український військовий квадроциклPhoto
3 жовтня, 00:56 • 15979 перегляди
США не заборонять експорт дизельного палива до Європи – стверджує Урсула фон дер Ляєн
3 жовтня, 00:18 • 14273 перегляди
рф залякує Європу погрозами через калінінград, щоб посіяти паніку і послабити підтримку України – Кубілюс
2 жовтня, 23:38 • 13996 перегляди
Міжнародна космічна станція може отримати Нобелівську премію миру, серед претендентів є і українці – AP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2м/с
55%
757мм
Популярнi новини
Рубі Роуз розповіла, як у 15 років її звинуватили у вбивстві 4-річної дитини3 жовтня, 00:06 • 24654 перегляди
Брюс Вілліс з'явився на рідкісному фото з донькою на тлі боротьби з деменцієюPhoto3 жовтня, 01:06 • 24689 перегляди
Що святкують 3 жовтня в Україні та світі 3 жовтня, 03:55 • 8248 перегляди
Генштаб оновив втрати росіян за добу і повідомив, скільки вдалося знищити технікиPhoto04:27 • 13320 перегляди
На Гаваях обрушилася в океан відома півтисячолітня морська арка ХолейVideo06:25 • 13982 перегляди
Публікації
Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця 2 жовтня, 12:36 • 52295 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 56584 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 67061 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 59035 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 82142 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Еді Рама
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецьк
Німеччина
Реклама
УНН Lite
На Гаваях обрушилася в океан відома півтисячолітня морська арка ХолейVideo06:25 • 14103 перегляди
Брюс Вілліс з'явився на рідкісному фото з донькою на тлі боротьби з деменцієюPhoto3 жовтня, 01:06 • 24812 перегляди
Рубі Роуз розповіла, як у 15 років її звинуватили у вбивстві 4-річної дитини3 жовтня, 00:06 • 24772 перегляди
Майкл Дуглас після 40 років заперечень зізнався у таємному романі з Кетлін ТернерPhoto2 жовтня, 23:06 • 27397 перегляди
Ілон Маск раптово розійшовся з матір'ю чотирьох своїх дітей після понад 5 років стосунків2 жовтня, 22:05 • 29846 перегляди
Актуальне
Financial Times
Техніка
The New York Times
Опалення
Starlink

Українки вибороли золото чемпіонату світу з веслування на "Драконах"

Київ • УНН

 • 1692 перегляди

Жіноча збірна України перемогла на дистанції 500 метрів у десятимісних човнах на чемпіонаті світу в Ханчжоу. Це її четверта медаль турніру.

Українки вибороли золото чемпіонату світу з веслування на "Драконах"
Українки стали чемпіонками світу з веслування на човнах "Дракон" на дистанції 500 метрів. Фото: instagram.com/alekseevna_olha

Жіноча збірна України з веслування на човнах "Дракон" здобула золоту медаль чемпіонату світу 2026 року, який проходить у китайському Ханчжоу. Українки перемогли у змаганнях десятимісних човнів на дистанції 500 метрів, передає УНН.

Деталі

Фінал у категорії Senior 10 W на дистанції 500 метрів відбувся 3 жовтня у Fuyang Water Sports Centre в Ханчжоу.

"Золото чемпіонату світу! Жіночий екіпаж України у класі човнів Д-12 здобуває перемогу на дистанції 500 метрів, випередивши суперниць лише на 0,18 секунди", - повідомила Федерація України з веслування на човнах "Дракон" у соцмережах 3 жовтня.

Після завершення змагань Ольга Бурано — одна з українських спортсменок — опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram фото із золотою медаллю та повідомила про перемогу жіночої команди.

Джерело: instagram.com/alekseevna_olha

"Чемпіонки світу. World Champion. We did it. Best woman team", — написала спортсменка.

За офіційним розкладом чемпіонату, українська команда була заявлена саме у жіночих змаганнях серед десятимісних човнів на 500 метрів. Фінал цієї дисципліни відбувся вранці 3 жовтня.

Доповнення

Чемпіонат світу з веслування на човнах "Дракон" проходить у Ханчжоу з 30 вересня до 3 жовтня. Участь у турнірі беруть близько 500 спортсменів та 22 команди, які розігрують 45 комплектів нагород.

Українська збірна вже здобула на турнірі низку медалей. Зокрема, жіночий екіпаж став срібним призером на дистанції 2000 метрів, а змішана українська команда виборола бронзу. Також українки завоювали срібло у десятимісному човні на дистанції 200 метрів.

Перед чемпіонатом світу українські веслувальники успішно виступили на Кубку світу з Dragon Boat у китайському Юаньлині, де здобули дві золоті та чотири бронзові нагороди.

Олександра Василенко

Спорт
Чемпіонат світу з футболу 2026
Китай