Українки вибороли золото чемпіонату світу з веслування на "Драконах"

Українки стали чемпіонками світу з веслування на човнах "Дракон" на дистанції 500 метрів. Фото: instagram.com/alekseevna_olha

Жіноча збірна України з веслування на човнах "Дракон" здобула золоту медаль чемпіонату світу 2026 року, який проходить у китайському Ханчжоу. Українки перемогли у змаганнях десятимісних човнів на дистанції 500 метрів, передає УНН.

Деталі

Фінал у категорії Senior 10 W на дистанції 500 метрів відбувся 3 жовтня у Fuyang Water Sports Centre в Ханчжоу.

"Золото чемпіонату світу! Жіночий екіпаж України у класі човнів Д-12 здобуває перемогу на дистанції 500 метрів, випередивши суперниць лише на 0,18 секунди", - повідомила Федерація України з веслування на човнах "Дракон" у соцмережах 3 жовтня.

Після завершення змагань Ольга Бурано — одна з українських спортсменок — опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram фото із золотою медаллю та повідомила про перемогу жіночої команди.

Джерело: instagram.com/alekseevna_olha

"Чемпіонки світу. World Champion. We did it. Best woman team", — написала спортсменка.

За офіційним розкладом чемпіонату, українська команда була заявлена саме у жіночих змаганнях серед десятимісних човнів на 500 метрів. Фінал цієї дисципліни відбувся вранці 3 жовтня.

Доповнення

Чемпіонат світу з веслування на човнах "Дракон" проходить у Ханчжоу з 30 вересня до 3 жовтня. Участь у турнірі беруть близько 500 спортсменів та 22 команди, які розігрують 45 комплектів нагород.

Українська збірна вже здобула на турнірі низку медалей. Зокрема, жіночий екіпаж став срібним призером на дистанції 2000 метрів, а змішана українська команда виборола бронзу. Також українки завоювали срібло у десятимісному човні на дистанції 200 метрів.

Перед чемпіонатом світу українські веслувальники успішно виступили на Кубку світу з Dragon Boat у китайському Юаньлині, де здобули дві золоті та чотири бронзові нагороди.