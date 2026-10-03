Украинки завоевали золото чемпионата мира по гребле на «Драконах»

Украинки стали чемпионками мира по гребле на лодках «Дракон» на дистанции 500 метров. Фото: instagram.com/alekseevna_olha

Женская сборная Украины по гребле на лодках «Дракон» завоевала золотую медаль чемпионата мира 2026 года, который проходит в китайском Ханчжоу. Украинки победили в соревнованиях десятиместных лодок на дистанции 500 метров, передает УНН.

Подробности

Финал в категории Senior 10 W на дистанции 500 метров состоялся 3 октября в Fuyang Water Sports Centre в Ханчжоу.

«Золото чемпионата мира! Женский экипаж Украины в классе лодок Д-12 одерживает победу на дистанции 500 метров, опередив соперниц всего на 0,18 секунды», — сообщила Федерация Украины по гребле на лодках «Дракон» в соцсетях 3 октября.

После завершения соревнований Ольга Буранo — одна из украинских спортсменок — опубликовала на своей личной странице в Instagram фото с золотой медалью и сообщила о победе женской команды.

Источник: instagram.com/alekseevna_olha

«Чемпионки мира. World Champion. We did it. Best woman team», — написала спортсменка.

Согласно официальному расписанию чемпионата, украинская команда была заявлена именно в женских соревнованиях среди десятиместных лодок на 500 метров. Финал этой дисциплины состоялся утром 3 октября.

Дополнение

Чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон» проходит в Ханчжоу с 30 сентября по 3 октября. Участие в турнире принимают около 500 спортсменов и 22 команды, которые разыгрывают 45 комплектов наград.

Украинская сборная уже завоевала на турнире ряд медалей. В частности, женский экипаж стал серебряным призером на дистанции 2000 метров, а смешанная украинская команда завоевала бронзу. Также украинки выиграли серебро в десятиместной лодке на дистанции 200 метров.

Перед чемпионатом мира украинские гребцы успешно выступили на Кубке мира по Dragon Boat в китайском Юаньлине, где завоевали две золотые и четыре бронзовые награды.