Доха
ФБК заявив, що кохана лаврова та її донька отримали громадянство ОАЕ. Донька раніше володіла нерухомістю у Британії за £4,4 млн.
Українець Назар Чепурний виграв чемпіонат Європи в опорному стрибку з результатом 14,566 бала.
США атакували іранські ракетні об'єкти та човни в Ормузькій протоці. Тегеран назвав дії Вашингтона грубим порушенням чинного режиму припинення вогню.
Двотижневе припинення вогню допомогло акціям авіакомпаній зрости, але дефіцит палива триватиме місяцями. Вартість перельотів залишиться високою.
Україна планує укладати угоди щодо дронів та РЕБ для захисту кордонів. Президент пропонує експортувати військовий досвід та спільні оборонні проєкти.
Фахівці оцінили безпекову ситуацію та напрацювали рішення для відбиття атак. Україна та Катар домовилися про співпрацю в оборонній та технологічній сферах.
Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару для обговорення захисту та ППО. Сторони підписали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.
Поблизу Ормузької протоки три судна постраждали від невідомих снарядів. Ізраїль та Іран обмінялися масованими ударами, зачепивши житлові райони Тегерана.
Через скасування рейсів та закриття неба регіон втрачає величезні прибутки. Лише в Дубаї за тиждень туристи скасували понад 80 тисяч бронювань житла.
Авіакомпанія виконає рейси з шести міст світу для пасажирів з кінцевим пунктом у Досі. Повітряний простір Катару залишається офіційно закритим.
Авіасполучення в Дубаї відновили після 30-хвилинної паузи через загрозу з боку Ірану. Пасажири ховалися в тунелях, наразі рейси повертаються до норми.
В Абу-Дабі шестеро людей постраждали від уламків перехопленого безпілотника, Катар зазнав ракетного удару. Кіпр повідомив про інцидент безпеки поблизу британської авіабази на тлі війни на Близькому Сході.
Іран завдав ударів по курдських угрупованнях в Іраку, заявивши, що США озброюють іранських курдських партизанів. Це сталося на тлі поширення війни на Близькому Сході, яка охопила весь регіон.
Об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО, Палац Голестан в Ірані, зазнав пошкоджень після американсько-ізраїльського удару. Дзеркальний тронний зал та музейні експонати були евакуйовані раніше.
Державний нафтовий гігант Саудівської Аравії Saudi Aramco закрив свій нафтопереробний завод Рас-Танура після удару дрона. Це сталося після того, як Тегеран розпочав удари по регіону у відповідь на атаку США та Ізраїлю на Іран.
Конфлікт з Іраном призвів до масових скасувань рейсів авіакомпаній Emirates та Qatar Airways, що спричинило падіння акцій авіаперевізників. Понад 400 рейсів скасовано кожною з авіакомпаній, аеропорти Дубая та Дохи призупинили роботу.
Жителі країн Перської затоки прокинулися від вибухів після нічних атак, в яких "Хезболла" втрутилася в конфлікт. Вибухи зафіксовані в Дубаї, Абу-Дабі, Досі, Бахрейні, Лівані, Ізраїлі, Кувейті, Ірані та на Кіпрі.
Міжнародний аеропорт Дубая припинив роботу після ймовірного повітряного удару, скасовано понад 90% вильотів. Понад 2300 рейсів скасовано за добу, Emirates та FlyDubai постраждали найбільше.
Через удари США та Ізраїлю по Ірану та відповідні заходи Тегерана, 8 країн Близького Сходу закрили свій повітряний простір. Це призвело до масового скасування рейсів багатьма великими авіакомпаніями.
США евакуювали частину особового складу з бази ВПС Аль-Удейд у Катарі. Це сталось на тлі атаки Ізраїлю на Іран, яка була спільно спланована з США.
Лідер повстанського руху AFC/M23 Корней Нангаа взяв відповідальність за атаку дронів на міжнародний аеропорт Бангбока в Кісангані. Він назвав атаку "попередженням" для режиму в Кіншасі.
Минув рік з інавгурації Дональда Трампа, який відзначився зниженням нелегальної імміграції та провалом обіцянки щодо війни в Україні. Також були конфлікти з Ілоном Маском, скандал з "файлами Епштейна" та напруга з європейськими союзниками через Гренландію.
Сполучені Штати розпочали виведення частини військового персоналу з баз у Катарі. Це пов'язано з погрозами Ірану завдати ударів по американських базах у регіоні.