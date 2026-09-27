Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність

Минув рік з інавгурації Дональда Трампа, який відзначився зниженням нелегальної імміграції та провалом обіцянки щодо війни в Україні. Також були конфлікти з Ілоном Маском, скандал з "файлами Епштейна" та напруга з європейськими союзниками через Гренландію.