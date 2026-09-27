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Трамп не підтвердив слова Зеленського про дозвіл Україні виробляти ракети для Patriot
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Rheinmetall поставив Україні мільйони боєприпасів за час війни: про яку саме зброю йде мова
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В Україні зафіксували випадки смертельно небезпечного ботулізму після "ін'єкцій краси"
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лавров заявив, що заклики Європи готуватися до війни з росією можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом"Video
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росія почала вербувати жителів Таїланду до своєї армії, обіцяючи "безпечну" службу далеко від України
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Після розмови з лавровим глава МЗС Німеччини зателефонував Сибізі та розповів про результати переговорів
26 вересня, 20:16 • 14854 перегляди
Україна вперше застосувала бойових роботів проти російської армії на Донбасі
26 вересня, 18:01 • 13759 перегляди
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26 вересня, 12:12 • 30753 перегляди
"Milftech" у дії: Fire Point робить ставку на жінок в оборонці
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Сили оборони уразили Ільський НПЗ та завод компонентів для ракет у рф - ЗеленськийVideo
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Доха

Столиця Держави Катар
Доха виникла на початку XIX століття як невелике рибальське поселення на узбережжі Перської затоки. Із середини XIX століття містом і країною править династія Аль Тані, яка утвердилася тут 1868 року за підтримки Великої Британії. Після виведення британських військ з регіону Доха 1971 року стала столицею новопроголошеної незалежної держави Катар. Справжню трансформацію місто пережило після того, як 1995 року владу перейняв емір Хамад бін Халіфа Аль Тані – завдяки величезним прибуткам від видобутку газу Доха перетворилася на один із найсучасніших мегаполісів Перської затоки із хмарочосами та штучними островами. У 2022 році Доха приймала чемпіонат світу з футболу – це був перший мундіаль, проведений в арабській країні. Більшість населення міста – мігранти.
1825
Заснування невеликого поселення
1868
Утвердження династії Аль Тані
1971
Столиця незалежного Катару
1995
Прихід до влади еміра Хамада бін Халіфи, стрімка модернізація
2006
Проведення Азійських ігор
2019
Запуск метрополітену
2022
Проведення чемпіонату світу з футболу
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Політика • 7 вересня, 23:56 • 6787 перегляди
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Спорт • 22 серпня, 18:01 • 2801 перегляди
Іран засудив удари США як "грубе порушення" припинення вогню

США атакували іранські ракетні об'єкти та човни в Ормузькій протоці. Тегеран назвав дії Вашингтона грубим порушенням чинного режиму припинення вогню.

Світ • 27 травня, 07:16 • 4915 перегляди
Авіа- та туристична галузь не бачать полегшення відразу після припинення вогню з Іраном

Двотижневе припинення вогню допомогло акціям авіакомпаній зрости, але дефіцит палива триватиме місяцями. Вартість перельотів залишиться високою.

Економіка • 8 квітня, 14:57 • 6003 перегляди
Масштабні дронові угоди та експорт систем захисту - Зеленський озвучив деталі

Україна планує укладати угоди щодо дронів та РЕБ для захисту кордонів. Президент пропонує експортувати військовий досвід та спільні оборонні проєкти.

Світ • 28 березня, 19:03 • 9509 перегляди
Українські експерти допомагають Катару посилити захист неба від повітряних загроз - ЗеленськийVideo

Фахівці оцінили безпекову ситуацію та напрацювали рішення для відбиття атак. Україна та Катар домовилися про співпрацю в оборонній та технологічній сферах.

Політика • 28 березня, 17:04 • 9117 перегляди
Передбачає низку проєктів в оборонній сфері - Зеленський про угоду з Катаром Video

Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару для обговорення захисту та ППО. Сторони підписали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.

Світ • 28 березня, 14:28 • 8060 перегляди
Три уражені судна біля Ормузької протоки, нові іранські атаки і погрози нафтою по $200 та вибухи по країнах - ситуація на Близькому СходіPhotoVideo

Поблизу Ормузької протоки три судна постраждали від невідомих снарядів. Ізраїль та Іран обмінялися масованими ударами, зачепивши житлові райони Тегерана.

Світ • 11 березня, 13:45 • 6610 перегляди
Війна на Близькому Сході коштує туристичній галузі $600 млн на день, у Дубаї масово відміняють бронювання - FT

Через скасування рейсів та закриття неба регіон втрачає величезні прибутки. Лише в Дубаї за тиждень туристи скасували понад 80 тисяч бронювань житла.

Економіка • 11 березня, 10:09 • 9986 перегляди
Авіакомпанія Катару оголосила про декілька рейсів до Дохи попри закритий авіапростір

Авіакомпанія виконає рейси з шести міст світу для пасажирів з кінцевим пунктом у Досі. Повітряний простір Катару залишається офіційно закритим.

Світ • 7 березня, 11:06 • 15310 перегляди
Авіарейси з Дубая знову призупиняли на тлі атаки Ірану

Авіасполучення в Дубаї відновили після 30-хвилинної паузи через загрозу з боку Ірану. Пасажири ховалися в тунелях, наразі рейси повертаються до норми.

Світ • 7 березня, 08:52 • 10670 перегляди
На Близькому Сході повідомляють про нові атаки - 6 поранених в Абу-Дабі, Катар під ракетним ударом, інцидент поблизу авіабази на КіпріPhotoVideo

В Абу-Дабі шестеро людей постраждали від уламків перехопленого безпілотника, Катар зазнав ракетного удару. Кіпр повідомив про інцидент безпеки поблизу британської авіабази на тлі війни на Близькому Сході.

Світ • 5 березня, 11:24 • 8443 перегляди
Іран заявив про удари по курдах в Іраку на тлі розширення конфліктуPhotoVideo

Іран завдав ударів по курдських угрупованнях в Іраку, заявивши, що США озброюють іранських курдських партизанів. Це сталося на тлі поширення війни на Близькому Сході, яка охопила весь регіон.

Світ • 5 березня, 09:06 • 7622 перегляди
В Ірані від обстрілів постраждав об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО

Об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО, Палац Голестан в Ірані, зазнав пошкоджень після американсько-ізраїльського удару. Дзеркальний тронний зал та музейні експонати були евакуйовані раніше.

Світ • 2 березня, 16:12 • 10993 перегляди
Saudi Aramco закрила НПЗ після атаки дрона на тлі ударів Тегерана - ЗМІ

Державний нафтовий гігант Саудівської Аравії Saudi Aramco закрив свій нафтопереробний завод Рас-Танура після удару дрона. Це сталося після того, як Тегеран розпочав удари по регіону у відповідь на атаку США та Ізраїлю на Іран.

Економіка • 2 березня, 08:52 • 8595 перегляди
Транспортний хаос для мандрівників на Близькому Сході - авіакомпанії продовжують скасовувати сотні рейсів

Конфлікт з Іраном призвів до масових скасувань рейсів авіакомпаній Emirates та Qatar Airways, що спричинило падіння акцій авіаперевізників. Понад 400 рейсів скасовано кожною з авіакомпаній, аеропорти Дубая та Дохи призупинили роботу.

Економіка • 2 березня, 06:57 • 10263 перегляди
Близький Схід прокинувся від хвилі нових ударів - що потрібно знати

Жителі країн Перської затоки прокинулися від вибухів після нічних атак, в яких "Хезболла" втрутилася в конфлікт. Вибухи зафіксовані в Дубаї, Абу-Дабі, Досі, Бахрейні, Лівані, Ізраїлі, Кувейті, Ірані та на Кіпрі.

Світ • 2 березня, 06:22 • 10252 перегляди
Іранські обстріли паралізували світову авіацію та зупинили роботу аеропорту Дубая

Міжнародний аеропорт Дубая припинив роботу після ймовірного повітряного удару, скасовано понад 90% вильотів. Понад 2300 рейсів скасовано за добу, Emirates та FlyDubai постраждали найбільше.

Світ • 1 березня, 04:48 • 11307 перегляди
Великі авіакомпанії масово скасовують рейси до Близького Сходу через ситуацію в регіоні

Через удари США та Ізраїлю по Ірану та відповідні заходи Тегерана, 8 країн Близького Сходу закрили свій повітряний простір. Це призвело до масового скасування рейсів багатьма великими авіакомпаніями.

Світ • 28 лютого, 14:11 • 11451 перегляди
США евакуювали частину особового складу з бази ВПС у Катарі

США евакуювали частину особового складу з бази ВПС Аль-Удейд у Катарі. Це сталось на тлі атаки Ізраїлю на Іран, яка була спільно спланована з США.

Політика • 28 лютого, 09:17 • 10065 перегляди
Лідер повстанців Конго взяв відповідальність за атаку стратегічного аеропорту Кісангані за допомогою дронів

Лідер повстанського руху AFC/M23 Корней Нангаа взяв відповідальність за атаку дронів на міжнародний аеропорт Бангбока в Кісангані. Він назвав атаку "попередженням" для режиму в Кіншасі.

Світ • 4 лютого, 04:46 • 5193 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність

Минув рік з інавгурації Дональда Трампа, який відзначився зниженням нелегальної імміграції та провалом обіцянки щодо війни в Україні. Також були конфлікти з Ілоном Маском, скандал з "файлами Епштейна" та напруга з європейськими союзниками через Гренландію.

Політика • 20 січня, 13:28 • 71070 перегляди
США виводять частину своїх військ з Катару: стала відома причина

Сполучені Штати розпочали виведення частини військового персоналу з баз у Катарі. Це пов'язано з погрозами Ірану завдати ударів по американських базах у регіоні.

Політика • 14 січня, 15:20 • 10114 перегляди