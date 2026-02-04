Лідер повстанців Конго взяв відповідальність за атаку стратегічного аеропорту Кісангані за допомогою дронів

$42.970.16
3 лютого, 22:15 • 7926 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 13576 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 15494 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 17178 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 18306 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 14275 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 22912 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 31423 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17159 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24921 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
“Волинь будеш пам'ятати вічно, бомж”: Мудрик вляпався в скандал та отримав черговий банPhotoVideo3 лютого, 18:48 • 3976 перегляди
Майлі Сайрус проігнорувала перемогу Леді Гаги на Grammy-2026: що сталося3 лютого, 19:49 • 3488 перегляди
Віткофф та Кушнер прибудуть на переговори до Абу-Дабі з рф та Україною - Білий дім3 лютого, 20:03 • 3376 перегляди
Атака рф на автобус із шахтарями: у ДТЕК назвали імена загиблих працівників3 лютого, 21:10 • 3868 перегляди
"Іржавий кинджал" для ЗСУ: у США успішно випробували нову далекобійну ракету Rusty DaggerPhoto3 лютого, 21:21 • 3840 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 23943 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 26021 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 65328 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 74434 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 57238 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Музикант
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Запоріжжя
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 10303 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 11426 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 15050 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 22181 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 33175 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
ChatGPT

Лідер повстанців Конго взяв відповідальність за атаку стратегічного аеропорту Кісангані за допомогою дронів

Київ • УНН

Лідер повстанського руху AFC/M23 Корней Нангаа взяв відповідальність за атаку дронів на міжнародний аеропорт Бангбока в Кісангані. Він назвав атаку "попередженням" для режиму в Кіншасі.

Лідер повстанського руху AFC/M23 у Демократичній Республіці Конго Корней Нангаа офіційно взяв на себе відповідальність за атаку безпілотників на міжнародний аеропорт Бангбока у місті Кісангані. Ця операція стала першим масштабним ударом угруповання настільки глибоко в тилу урядових військ. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У своїй заяві в соціальній мережі X Корней Нангаа назвав атаку "попередженням" для режиму в Кіншасі. Він підкреслив, що використання аеропорту Кісангані як бази для нанесення авіаударів по територіях, підконтрольних повстанцям, відтепер заборонено. За словами лідера AFC/M23, операція продемонструвала, що монополія урядових сил на повітряну перевагу остаточно зламана.

Використання Кісангані як платформи для проєктування терору проти наших територій тепер заборонено. Притулок цієї тилової бази закінчився

– заявив Нангаа.

Він також додав, що будь-які військові літаки чи дрони, що вилітатимуть проти "визволених зон", будуть знищуватися безпосередньо в місцях їхнього базування.

Деталі атаки та реакція влади

Згідно з даними уряду провінції Тшопо, напад було здійснено у вихідні за допомогою восьми безпілотників-камікадзе, начинених нетрадиційними боєприпасами. Представники збройних сил Конго (FARDC) заявили, що всі вісім апаратів було успішно перехоплено та нейтралізовано засобами ППО ще на підльоті до аеропорту, тому руйнувань чи жертв серед персоналу немає.

У Конго нові зіткнення між М23 та ополченням в одному з міст після обіцянки виведення військ22.12.25, 15:50 • 3017 переглядiв

Аеропорт Бангбока розташований за 17 кілометрів від центру Кісангані та за сотні кілометрів від лінії фронту в Північному Ківу, де повстанці захопили міста Гома та Букаву минулого року.

Ескалація відбулася саме тоді, коли в Досі за посередництва Катару сторони домовилися про розгортання першої групи спостерігачів ООН для моніторингу режиму припинення вогню.  

Повстанці M23 оголосили про вихід зі стратегічного міста Увіра на сході Конго16.12.25, 18:34 • 4835 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Соціальна мережа
Воєнний стан
Сутички
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Катар
Демократична Республіка Конго