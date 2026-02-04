Лідер повстанців Конго взяв відповідальність за атаку стратегічного аеропорту Кісангані за допомогою дронів

Лідер повстанського руху AFC/M23 у Демократичній Республіці Конго Корней Нангаа офіційно взяв на себе відповідальність за атаку безпілотників на міжнародний аеропорт Бангбока у місті Кісангані. Ця операція стала першим масштабним ударом угруповання настільки глибоко в тилу урядових військ. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У своїй заяві в соціальній мережі X Корней Нангаа назвав атаку "попередженням" для режиму в Кіншасі. Він підкреслив, що використання аеропорту Кісангані як бази для нанесення авіаударів по територіях, підконтрольних повстанцям, відтепер заборонено. За словами лідера AFC/M23, операція продемонструвала, що монополія урядових сил на повітряну перевагу остаточно зламана.

Використання Кісангані як платформи для проєктування терору проти наших територій тепер заборонено. Притулок цієї тилової бази закінчився – заявив Нангаа.

Він також додав, що будь-які військові літаки чи дрони, що вилітатимуть проти "визволених зон", будуть знищуватися безпосередньо в місцях їхнього базування.

Деталі атаки та реакція влади

Згідно з даними уряду провінції Тшопо, напад було здійснено у вихідні за допомогою восьми безпілотників-камікадзе, начинених нетрадиційними боєприпасами. Представники збройних сил Конго (FARDC) заявили, що всі вісім апаратів було успішно перехоплено та нейтралізовано засобами ППО ще на підльоті до аеропорту, тому руйнувань чи жертв серед персоналу немає.

Аеропорт Бангбока розташований за 17 кілометрів від центру Кісангані та за сотні кілометрів від лінії фронту в Північному Ківу, де повстанці захопили міста Гома та Букаву минулого року.

Ескалація відбулася саме тоді, коли в Досі за посередництва Катару сторони домовилися про розгортання першої групи спостерігачів ООН для моніторингу режиму припинення вогню.

