У Конго нові зіткнення між М23 та ополченням в одному з міст після обіцянки виведення військ
У Демократичній Республіці Конго у понеділок поблизу Увіри спалахнули зіткнення між угрупованням М23 і проурядовим ополченням через кілька днів після того, як М23 пообіцяла вивести війська з міста, з посиланням на місцеві джерела повідомляє AFP, пише УНН.
Ополчення М23, що підтримується Руандою, захопило стратегічно важливе місто недалеко від кордону з Бурунді на початку цього місяця, невдовзі після того, як уряди Конго і Руанди підписали у Вашингтоні мирну угоду, яку президент США Дональд Трамп назвав "великим дивом".
Проте держсекретар США Марко Рубіо з того часу звинуватив Руанду в порушенні мирної угоди, підписаної з сусідом 4 грудня, і пообіцяв вжити невизначених "дій" у відповідь.
Лідер політичного відділення M23 Корнейль Нангаа оголосив, що угруповання "в односторонньому порядку виведе свої сили з міста Увіра на прохання американських посередників".
Проте, за даними місцевих джерел та служб безпеки, члени M23 у цивільному залишилися у місті, пише видання.
У понеділок між M23 та прокіншаським ополченням під назвою "Вазалендо" сталася перестрілка, "звуки якої було чути по всій Увірі", повідомив агентству AFP місцевий лідер громадянського суспільства Мафікірі Машіманго.
За словами жителя, з яким зв'язалися телефоном, люди залишалися вдома з метою безпеки, а активність у місті була "паралізована".
За повідомленнями жителів, зіткнення, мабуть, були зосереджені на навколишніх пагорбах та районах на південь та південний захід від міста, у тому числі неподалік порту Калунду на озері Танганьїка.
У Мулонві, на південний схід від Увіри, впала бомба, "і над нашими будинками свистять кулі", сказав місцевий житель.
Збройні сили ДР Конго назвали обіцянку про виведення військ угруповання М23 "медійним переворотом, покликаним обдурити громадську думку" та звинуватили угруповання у передислокації на схили пагорбів над Увірою.
