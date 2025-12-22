У Конго нові зіткнення між М23 та ополченням в одному з міст після обіцянки виведення військ

У Демократичній Республіці Конго спалахнули сутички між угрупованням М23 та проурядовим ополченням поблизу Увіри. Це сталося через кілька днів після того, як М23 обіцяла вивести війська з міста, проте, за повідомленнями, її члени в цивільному залишилися.