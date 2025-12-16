Повстанці M23 оголосили про вихід зі стратегічного міста Увіра на сході Конго

Підтримуване Руандою повстанське угруповання M23 заявило про намір вивести свої сили з міста Увіра – стратегічно важливого пункту на сході Демократичної Республіки Конго. Захоплення цього міста минулого тижня спричинило гуманітарну катастрофу та поставило під загрозу мирну угоду, укладену за посередництва США. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Лідер "Альянсу річки Конго" (до якого входить M23) Корней Нангаа назвав це рішення "одностороннім заходом зі зміцнення довіри". За його словами, відведення військ відбувається на прохання Вашингтона задля відновлення мирного процесу. У своїй заяві повстанці також закликали до повної демілітаризації Увіри та розгортання нейтральних сил для моніторингу режиму припинення вогню.

Попри офіційну заяву лідерів угруповання, місцеві мешканці станом на вівторок повідомляють, що бойовики все ще залишаються на позиціях у місті. Також залишається незрозумілим, чи є виведення сил безумовним, чи повстанці чекають на виконання своїх вимог щодо нейтрального контролю.

Наступ на Увіру став одним із найкривавіших етапів конфлікту: за даними регіональної влади, під час штурму загинуло понад 400 осіб, а близько 200 000 цивільних були змушені залишити свої домівки. Ескалація відбулася всупереч домовленостям, які на початку грудня підписали президенти Конго та Руанди у Вашингтоні.

Міжнародні спостерігачі побоюються, що без реального відведення військ та залучення миротворців ситуація на сході Конго може перерости у повномасштабну регіональну війну.

