Повстанці M23 оголосили про вихід зі стратегічного міста Увіра на сході Конго

16:20 • 1268 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 2806 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 10255 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 12077 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 17705 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 20588 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 21723 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 26260 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 22905 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 23032 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 12969 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 21399 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 24916 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 12190 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 19528 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 10088 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 19551 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 24941 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 70726 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 65912 перегляди
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Мая Санду
Україна
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Гаага
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 41955 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 58964 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 59010 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 62673 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 97445 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Опалення

Повстанці M23 оголосили про вихід зі стратегічного міста Увіра на сході Конго

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Військове угруповання M23 оголосило про вихід своїх сил зі стратегічного міста Увіра на сході Демократичної Республіки Конго. Захоплення міста спричинило гуманітарну катастрофу та поставило під загрозу мирну угоду, укладену за посередництва США.

Повстанці M23 оголосили про вихід зі стратегічного міста Увіра на сході Конго

Підтримуване Руандою повстанське угруповання M23 заявило про намір вивести свої сили з міста Увіра – стратегічно важливого пункту на сході Демократичної Республіки Конго. Захоплення цього міста минулого тижня спричинило гуманітарну катастрофу та поставило під загрозу мирну угоду, укладену за посередництва США. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Лідер "Альянсу річки Конго" (до якого входить M23) Корней Нангаа назвав це рішення "одностороннім заходом зі зміцнення довіри". За його словами, відведення військ відбувається на прохання Вашингтона задля відновлення мирного процесу. У своїй заяві повстанці також закликали до повної демілітаризації Увіри та розгортання нейтральних сил для моніторингу режиму припинення вогню.

Понад 400 мирних жителів загинули на сході Конго попри мирні угоди, ініційовані Трампом11.12.25, 18:20 • 3429 переглядiв

Попри офіційну заяву лідерів угруповання, місцеві мешканці станом на вівторок повідомляють, що бойовики все ще залишаються на позиціях у місті. Також залишається незрозумілим, чи є виведення сил безумовним, чи повстанці чекають на виконання своїх вимог щодо нейтрального контролю.

Наступ на Увіру став одним із найкривавіших етапів конфлікту: за даними регіональної влади, під час штурму загинуло понад 400 осіб, а близько 200 000 цивільних були змушені залишити свої домівки. Ескалація відбулася всупереч домовленостям, які на початку грудня підписали президенти Конго та Руанди у Вашингтоні.

Міжнародні спостерігачі побоюються, що без реального відведення військ та залучення миротворців ситуація на сході Конго може перерости у повномасштабну регіональну війну.

Бої в Конго: угруповання M23 заявляє про полон сотень солдатів Бурунді15.12.25, 21:39 • 3644 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Ассошіейтед Прес
Вашингтон
Руанда