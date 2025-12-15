Бої в Конго: угруповання M23 заявляє про полон сотень солдатів Бурунді

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 936 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15:22 • 19963 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 23041 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 19370 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 18979 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 31338 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 20697 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 21421 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 21873 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 22379 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.5м/с
87%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників15 грудня, 09:49 • 27796 перегляди
Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться15 грудня, 10:36 • 11267 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 35980 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto15 грудня, 13:18 • 17243 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 27290 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 31338 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 27341 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 36038 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 86815 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 104395 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 26480 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 43492 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 44458 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 48683 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 83446 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм

Бої в Конго: угруповання M23 заявляє про полон сотень солдатів Бурунді

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Повстанське угруповання M23, яке підтримується Руандою, заявило про полон сотень бурундійських солдатів під час наступу на сході ДР Конго. Це сталося після зустрічі президентів ДРК і Руанди у Вашингтоні, де вони підтвердили відданість мирній угоді.

Бої в Конго: угруповання M23 заявляє про полон сотень солдатів Бурунді
Фото: Reuters

Підтримуване Руандою повстанське угруповання M23 заявило, що захопило сотні бурундійських солдатів під час свого останнього наступу на сході Демократичної Республіки Конго. Це сталося на тлі триваючих зіткнень, попри попередження з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Минулого тижня M23 увійшло до стратегічно важливого міста Увіра поблизу кордону з Бурунді. Це відбулося незабаром після того, як президенти ДРК і Руанди зустрілися у Вашингтоні та підтвердили відданість мирній угоді.

Вибух бомби на сході Конго забрав понад 30 життів після зіткнень армії з ополченням08.12.25, 21:36 • 3371 перегляд

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у суботу, що дії Руанди порушують Вашингтонські угоди та пообіцяв "вжити заходів для забезпечення виконання обіцянок". Руанда, зі свого боку, заперечує підтримку M23, хоча в липневому звіті ООН зазначалося, що Руанда здійснює командування та контроль над повстанцями.

У нас є кілька сотень бурундійських солдатів, яких ми захопили під час бойових дій, і ми маємо намір повернути їх додому 

– заявив Патрік Бусу Бва Нгві, призначений M23 губернатор провінції Південне Ківу.

Бусу Бва Нгві зазначив, що Бурунді має надіслати офіційний запит на їхнє повернення, а M23 вимагає, щоб усі бурундійські сили "покинули нашу територію та повернулися додому з миром". Станом на понеділок, офіційної відповіді від Бурунді не було.

Бої в Конго спалахнули через кілька годин після "мирної угоди" за посередництва Трампа05.12.25, 18:59 • 4134 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Марко Рубіо
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Вашингтон
Дональд Трамп
Руанда
Сполучені Штати Америки
Демократична Республіка Конго