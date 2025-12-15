Бої в Конго: угруповання M23 заявляє про полон сотень солдатів Бурунді
Повстанське угруповання M23, яке підтримується Руандою, заявило про полон сотень бурундійських солдатів під час наступу на сході ДР Конго. Це сталося після зустрічі президентів ДРК і Руанди у Вашингтоні, де вони підтвердили відданість мирній угоді.
Підтримуване Руандою повстанське угруповання M23 заявило, що захопило сотні бурундійських солдатів під час свого останнього наступу на сході Демократичної Республіки Конго. Це сталося на тлі триваючих зіткнень, попри попередження з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Минулого тижня M23 увійшло до стратегічно важливого міста Увіра поблизу кордону з Бурунді. Це відбулося незабаром після того, як президенти ДРК і Руанди зустрілися у Вашингтоні та підтвердили відданість мирній угоді.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив у суботу, що дії Руанди порушують Вашингтонські угоди та пообіцяв "вжити заходів для забезпечення виконання обіцянок". Руанда, зі свого боку, заперечує підтримку M23, хоча в липневому звіті ООН зазначалося, що Руанда здійснює командування та контроль над повстанцями.
У нас є кілька сотень бурундійських солдатів, яких ми захопили під час бойових дій, і ми маємо намір повернути їх додому
Бусу Бва Нгві зазначив, що Бурунді має надіслати офіційний запит на їхнє повернення, а M23 вимагає, щоб усі бурундійські сили "покинули нашу територію та повернулися додому з миром". Станом на понеділок, офіційної відповіді від Бурунді не було.
