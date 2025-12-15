Бои в Конго: группировка M23 заявляет о пленении сотен солдат Бурунди

Поддерживаемая Руандой повстанческая группировка M23 заявила, что захватила сотни бурундийских солдат во время своего последнего наступления на востоке Демократической Республики Конго. Это произошло на фоне продолжающихся столкновений, несмотря на предупреждения со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

На прошлой неделе M23 вошла в стратегически важный город Увира недалеко от границы с Бурунди. Это произошло вскоре после того, как президенты ДРК и Руанды встретились в Вашингтоне и подтвердили приверженность мирному соглашению.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в субботу, что действия Руанды нарушают Вашингтонские соглашения и пообещал "принять меры для обеспечения выполнения обещаний". Руанда, со своей стороны, отрицает поддержку M23, хотя в июльском отчете ООН отмечалось, что Руанда осуществляет командование и контроль над повстанцами.

У нас есть несколько сотен бурундийских солдат, которых мы захватили во время боевых действий, и мы намерены вернуть их домой