Бои в Конго: группировка M23 заявляет о пленении сотен солдат Бурунди

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Повстанческая группировка M23, поддерживаемая Руандой, заявила о пленении сотен бурундийских солдат во время наступления на востоке ДР Конго. Это произошло после встречи президентов ДРК и Руанды в Вашингтоне, где они подтвердили приверженность мирному соглашению.

Бои в Конго: группировка M23 заявляет о пленении сотен солдат Бурунди
Фото: Reuters

Поддерживаемая Руандой повстанческая группировка M23 заявила, что захватила сотни бурундийских солдат во время своего последнего наступления на востоке Демократической Республики Конго. Это произошло на фоне продолжающихся столкновений, несмотря на предупреждения со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе M23 вошла в стратегически важный город Увира недалеко от границы с Бурунди. Это произошло вскоре после того, как президенты ДРК и Руанды встретились в Вашингтоне и подтвердили приверженность мирному соглашению.

Взрыв бомбы на востоке Конго унес более 30 жизней после столкновений армии с ополчением08.12.25, 21:36 • 3371 просмотр

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в субботу, что действия Руанды нарушают Вашингтонские соглашения и пообещал "принять меры для обеспечения выполнения обещаний". Руанда, со своей стороны, отрицает поддержку M23, хотя в июльском отчете ООН отмечалось, что Руанда осуществляет командование и контроль над повстанцами.

У нас есть несколько сотен бурундийских солдат, которых мы захватили во время боевых действий, и мы намерены вернуть их домой 

– заявил Патрик Бусу Бва Нгви, назначенный M23 губернатор провинции Южное Киву.

Бусу Бва Нгви отметил, что Бурунди должна направить официальный запрос на их возвращение, а M23 требует, чтобы все бурундийские силы "покинули нашу территорию и вернулись домой с миром". По состоянию на понедельник, официального ответа от Бурунди не было.

Бои в Конго вспыхнули через несколько часов после «мирного соглашения» при посредничестве Трампа05.12.25, 18:59 • 4134 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Марко Рубио
Reuters
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Дональд Трамп
Руанда
Соединённые Штаты
Демократическая Республика Конго