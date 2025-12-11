Понад 400 мирних жителів загинули на сході Конго попри мирні угоди, ініційовані Трампом

$42.280.10
Ексклюзив
14:13 • 5496 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 10508 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 14277 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 12763 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 16186 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14768 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15663 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16355 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 36214 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21889 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Популярнi новини
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність11 грудня, 06:28 • 10055 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД11 грудня, 10:02 • 16801 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 15536 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 27619 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 15197 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 14279 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 27619 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 36214 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 47914 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 49154 перегляди
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 15536 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 26283 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 31888 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 27818 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 36506 перегляди
Понад 400 мирних жителів загинули на сході Конго попри мирні угоди, ініційовані Трампом

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Кілька сотень мирних жителів загинули в провінції Південне Ківу на сході Конго з моменту ескалації наступу M23. Це сталося всупереч мирній угоді, підписаній у Вашингтоні за посередництва США.

Понад 400 мирних жителів загинули на сході Конго попри мирні угоди, ініційовані Трампом
Фото: AP

Понад 400 мирних жителів загинули в провінції Південне Ківу на сході Конго з моменту ескалації наступу озброєного угруповання M23, яке підтримує Руанда. Регіональні чиновники також повідомили про присутність руандійського спецназу у стратегічному місті Увіра, пише УНН.

Деталі

Цей останній наступ M23 відбувається всупереч мирній угоді, підписаній минулого тижня у Вашингтоні за посередництва США між президентами Конго та Руанди. Хоча угода прямо не поширюється на M23, вона зобов'язує Руанду припинити підтримку збройних груп.

Вибух бомби на сході Конго забрав понад 30 життів після зіткнень армії з ополченням08.12.25, 21:36 • 3330 переглядiв

Понад 413 мирних жителів загинули від куль, гранат і бомб, зокрема багато жінок, дітей та молоді між Увірою та Букаву

– заявив речник уряду Південного Ківу.

 У заяві додається, що сили, присутні в Увірі, складаються з руандійських спецпідрозділів та іноземних найманців, які діють "з явним порушенням" усіх угод про припинення вогню та зобов'язань.

Бої в Конго спалахнули через кілька годин після "мирної угоди" за посередництва Трампа05.12.25, 18:59 • 4103 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу