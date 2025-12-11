Понад 400 мирних жителів загинули на сході Конго попри мирні угоди, ініційовані Трампом

Понад 400 мирних жителів загинули в провінції Південне Ківу на сході Конго з моменту ескалації наступу озброєного угруповання M23, яке підтримує Руанда. Регіональні чиновники також повідомили про присутність руандійського спецназу у стратегічному місті Увіра, пише УНН.

Цей останній наступ M23 відбувається всупереч мирній угоді, підписаній минулого тижня у Вашингтоні за посередництва США між президентами Конго та Руанди. Хоча угода прямо не поширюється на M23, вона зобов'язує Руанду припинити підтримку збройних груп.

Вибух бомби на сході Конго забрав понад 30 життів після зіткнень армії з ополченням

Понад 413 мирних жителів загинули від куль, гранат і бомб, зокрема багато жінок, дітей та молоді між Увірою та Букаву