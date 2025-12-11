Более 400 мирных жителей погибли на востоке Конго, несмотря на мирные соглашения, инициированные Трампом

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Эксклюзив
14:13 • 6272 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 11276 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 15367 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 13385 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 16709 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 15022 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15855 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16426 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 36708 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21948 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.6м/с
91%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
рф ударила по энергетике в двух областях, графики круглосуточно, но кое-где их уже сократили - Минэнерго11 декабря, 08:24 • 4204 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 17317 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 16209 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 28533 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 15706 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 15374 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 28536 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 36709 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 48371 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 49602 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 16211 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 26513 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 32111 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 28029 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 36735 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Микоян МиГ-29
Time (журнал)
Фильм

Более 400 мирных жителей погибли на востоке Конго, несмотря на мирные соглашения, инициированные Трампом

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Несколько сотен мирных жителей погибли в провинции Южное Киву на востоке Конго с момента эскалации наступления M23. Это произошло вопреки мирному соглашению, подписанному в Вашингтоне при посредничестве США.

Более 400 мирных жителей погибли на востоке Конго, несмотря на мирные соглашения, инициированные Трампом
Фото: AP

Более 400 мирных жителей погибли в провинции Южное Киву на востоке Конго с момента эскалации наступления вооруженной группировки M23, которую поддерживает Руанда. Региональные чиновники также сообщили о присутствии руандийского спецназа в стратегическом городе Увира, пишет УНН.

Подробности

Это последнее наступление M23 происходит вопреки мирному соглашению, подписанному на прошлой неделе в Вашингтоне при посредничестве США между президентами Конго и Руанды. Хотя соглашение прямо не распространяется на M23, оно обязывает Руанду прекратить поддержку вооруженных групп.

Взрыв бомбы на востоке Конго унес более 30 жизней после столкновений армии с ополчением08.12.25, 21:36 • 3330 просмотров

Более 413 мирных жителей погибли от пуль, гранат и бомб, в том числе много женщин, детей и молодежи между Увирой и Букаву

– заявил представитель правительства Южного Киву.

 В заявлении добавляется, что силы, присутствующие в Увире, состоят из руандийских спецподразделений и иностранных наемников, действующих "с явным нарушением" всех соглашений о прекращении огня и обязательств.

Бои в Конго вспыхнули через несколько часов после «мирного соглашения» при посредничестве Трампа05.12.25, 18:59 • 4103 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира