Более 400 мирных жителей погибли на востоке Конго, несмотря на мирные соглашения, инициированные Трампом

Фото: AP

Более 400 мирных жителей погибли в провинции Южное Киву на востоке Конго с момента эскалации наступления вооруженной группировки M23, которую поддерживает Руанда. Региональные чиновники также сообщили о присутствии руандийского спецназа в стратегическом городе Увира, пишет УНН.

Подробности

Это последнее наступление M23 происходит вопреки мирному соглашению, подписанному на прошлой неделе в Вашингтоне при посредничестве США между президентами Конго и Руанды. Хотя соглашение прямо не распространяется на M23, оно обязывает Руанду прекратить поддержку вооруженных групп.

Более 413 мирных жителей погибли от пуль, гранат и бомб, в том числе много женщин, детей и молодежи между Увирой и Букаву – заявил представитель правительства Южного Киву.

В заявлении добавляется, что силы, присутствующие в Увире, состоят из руандийских спецподразделений и иностранных наемников, действующих "с явным нарушением" всех соглашений о прекращении огня и обязательств.

