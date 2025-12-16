$42.250.05
ukenru
16:20 • 1164 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 2650 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 10150 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 12005 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 17650 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 20561 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 21700 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 26245 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 22896 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 23024 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
Повстанцы M23 объявили о выходе из стратегического города Увира на востоке Конго

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Военная группировка M23 объявила о выводе своих сил из стратегического города Увира на востоке Демократической Республики Конго. Захват города вызвал гуманитарную катастрофу и поставил под угрозу мирное соглашение, заключенное при посредничестве США.

Повстанцы M23 объявили о выходе из стратегического города Увира на востоке Конго

Поддерживаемая Руандой повстанческая группировка M23 заявила о намерении вывести свои силы из города Увира — стратегически важного пункта на востоке Демократической Республики Конго. Захват этого города на прошлой неделе вызвал гуманитарную катастрофу и поставил под угрозу мирное соглашение, заключенное при посредничестве США. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Лидер "Альянса реки Конго" (в который входит M23) Корней Нангаа назвал это решение "односторонней мерой по укреплению доверия". По его словам, отвод войск происходит по просьбе Вашингтона для возобновления мирного процесса. В своем заявлении повстанцы также призвали к полной демилитаризации Увиры и развертыванию нейтральных сил для мониторинга режима прекращения огня.

Более 400 мирных жителей погибли на востоке Конго, несмотря на мирные соглашения, инициированные Трампом11.12.25, 18:20 • 3429 просмотров

Несмотря на официальное заявление лидеров группировки, местные жители по состоянию на вторник сообщают, что боевики все еще остаются на позициях в городе. Также остается неясным, является ли вывод сил безусловным, или повстанцы ждут выполнения своих требований относительно нейтрального контроля.

Наступление на Увиру стало одним из самых кровавых этапов конфликта: по данным региональных властей, во время штурма погибло более 400 человек, а около 200 000 гражданских были вынуждены покинуть свои дома. Эскалация произошла вопреки договоренностям, которые в начале декабря подписали президенты Конго и Руанды в Вашингтоне.

Международные наблюдатели опасаются, что без реального отвода войск и привлечения миротворцев ситуация на востоке Конго может перерасти в полномасштабную региональную войну.

Бои в Конго: группировка M23 заявляет о пленении сотен солдат Бурунди15.12.25, 21:39 • 3644 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Вашингтон
Руанда