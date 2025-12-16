Повстанцы M23 объявили о выходе из стратегического города Увира на востоке Конго

Поддерживаемая Руандой повстанческая группировка M23 заявила о намерении вывести свои силы из города Увира — стратегически важного пункта на востоке Демократической Республики Конго. Захват этого города на прошлой неделе вызвал гуманитарную катастрофу и поставил под угрозу мирное соглашение, заключенное при посредничестве США. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Лидер "Альянса реки Конго" (в который входит M23) Корней Нангаа назвал это решение "односторонней мерой по укреплению доверия". По его словам, отвод войск происходит по просьбе Вашингтона для возобновления мирного процесса. В своем заявлении повстанцы также призвали к полной демилитаризации Увиры и развертыванию нейтральных сил для мониторинга режима прекращения огня.

Несмотря на официальное заявление лидеров группировки, местные жители по состоянию на вторник сообщают, что боевики все еще остаются на позициях в городе. Также остается неясным, является ли вывод сил безусловным, или повстанцы ждут выполнения своих требований относительно нейтрального контроля.

Наступление на Увиру стало одним из самых кровавых этапов конфликта: по данным региональных властей, во время штурма погибло более 400 человек, а около 200 000 гражданских были вынуждены покинуть свои дома. Эскалация произошла вопреки договоренностям, которые в начале декабря подписали президенты Конго и Руанды в Вашингтоне.

Международные наблюдатели опасаются, что без реального отвода войск и привлечения миротворцев ситуация на востоке Конго может перерасти в полномасштабную региональную войну.

