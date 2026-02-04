Лидер повстанцев Конго взял на себя ответственность за атаку стратегического аэропорта Кисангани с помощью дронов

$42.970.16
50.910.12
ukenru
3 февраля, 22:15 • 8030 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 13641 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 15536 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 17209 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 18337 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 14287 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 22946 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 31475 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17166 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24925 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
2м/с
80%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Майли Сайрус проигнорировала победу Леди Гаги на Grammy-2026: что произошло3 февраля, 19:49 • 3576 просмотра
Виткофф и Кушнер прибудут на переговоры в Абу-Даби с РФ и Украиной - Белый дом3 февраля, 20:03 • 3466 просмотра
Убийство четырех полицейских: руководитель полиции Черкасской области временно прекратил исполнение служебных обязанностей3 февраля, 20:52 • 3092 просмотра
Атака рф на автобус с шахтерами: в ДТЭК назвали имена погибших сотрудников3 февраля, 21:10 • 3992 просмотра
"Ржавый кинжал" для ВСУ: в США успешно испытали новую дальнобойную ракету Rusty DaggerPhoto3 февраля, 21:21 • 3950 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 23966 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 26044 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 65352 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 74451 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 57254 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Музыкант
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Запорожье
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 10315 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 11435 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 15059 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 22188 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 33177 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
ЧатГПТ

Лидер повстанцев Конго взял на себя ответственность за атаку стратегического аэропорта Кисангани с помощью дронов

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Лидер повстанческого движения AFC/M23 Корней Нангаа взял на себя ответственность за атаку дронов на международный аэропорт Бангбока в Кисангани. Он назвал атаку «предупреждением» для режима в Киншасе.

Лидер повстанцев Конго взял на себя ответственность за атаку стратегического аэропорта Кисангани с помощью дронов

Лидер повстанческого движения AFC/M23 в Демократической Республике Конго Корней Нангаа официально взял на себя ответственность за атаку беспилотников на международный аэропорт Бангбока в городе Кисангани. Эта операция стала первым масштабным ударом группировки настолько глубоко в тылу правительственных войск. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В своем заявлении в социальной сети X Корней Нангаа назвал атаку "предупреждением" для режима в Киншасе. Он подчеркнул, что использование аэропорта Кисангани как базы для нанесения авиаударов по территориям, подконтрольным повстанцам, отныне запрещено. По словам лидера AFC/M23, операция продемонстрировала, что монополия правительственных сил на воздушное превосходство окончательно сломлена.

Использование Кисангани как платформы для проектирования террора против наших территорий теперь запрещено. Убежище этой тыловой базы закончилось

– заявил Нангаа.

Он также добавил, что любые военные самолеты или дроны, вылетающие против "освобожденных зон", будут уничтожаться непосредственно в местах их базирования.

Детали атаки и реакция властей

Согласно данным правительства провинции Чопо, нападение было совершено в выходные с помощью восьми беспилотников-камикадзе, начиненных нетрадиционными боеприпасами. Представители вооруженных сил Конго (FARDC) заявили, что все восемь аппаратов были успешно перехвачены и нейтрализованы средствами ПВО еще на подлете к аэропорту, поэтому разрушений или жертв среди персонала нет.

В Конго новые столкновения между М23 и ополчением в одном из городов после обещания вывода войск22.12.25, 15:50 • 3017 просмотров

Аэропорт Бангбока расположен в 17 километрах от центра Кисангани и в сотнях километров от линии фронта в Северном Киву, где повстанцы захватили города Гома и Букаву в прошлом году.

Эскалация произошла именно тогда, когда в Дохе при посредничестве Катара стороны договорились о развертывании первой группы наблюдателей ООН для мониторинга режима прекращения огня.  

Повстанцы M23 объявили о выходе из стратегического города Увира на востоке Конго16.12.25, 18:34 • 4835 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Социальная сеть
Военное положение
Столкновения
Reuters
Организация Объединенных Наций
Катар
Демократическая Республика Конго