Лидер повстанцев Конго взял на себя ответственность за атаку стратегического аэропорта Кисангани с помощью дронов

Лидер повстанческого движения AFC/M23 в Демократической Республике Конго Корней Нангаа официально взял на себя ответственность за атаку беспилотников на международный аэропорт Бангбока в городе Кисангани. Эта операция стала первым масштабным ударом группировки настолько глубоко в тылу правительственных войск. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

В своем заявлении в социальной сети X Корней Нангаа назвал атаку "предупреждением" для режима в Киншасе. Он подчеркнул, что использование аэропорта Кисангани как базы для нанесения авиаударов по территориям, подконтрольным повстанцам, отныне запрещено. По словам лидера AFC/M23, операция продемонстрировала, что монополия правительственных сил на воздушное превосходство окончательно сломлена.

Использование Кисангани как платформы для проектирования террора против наших территорий теперь запрещено. Убежище этой тыловой базы закончилось – заявил Нангаа.

Он также добавил, что любые военные самолеты или дроны, вылетающие против "освобожденных зон", будут уничтожаться непосредственно в местах их базирования.

Детали атаки и реакция властей

Согласно данным правительства провинции Чопо, нападение было совершено в выходные с помощью восьми беспилотников-камикадзе, начиненных нетрадиционными боеприпасами. Представители вооруженных сил Конго (FARDC) заявили, что все восемь аппаратов были успешно перехвачены и нейтрализованы средствами ПВО еще на подлете к аэропорту, поэтому разрушений или жертв среди персонала нет.

Аэропорт Бангбока расположен в 17 километрах от центра Кисангани и в сотнях километров от линии фронта в Северном Киву, где повстанцы захватили города Гома и Букаву в прошлом году.

Эскалация произошла именно тогда, когда в Дохе при посредничестве Катара стороны договорились о развертывании первой группы наблюдателей ООН для мониторинга режима прекращения огня.

