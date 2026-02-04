Лидер повстанцев Конго взял на себя ответственность за атаку стратегического аэропорта Кисангани с помощью дронов
Лидер повстанческого движения AFC/M23 Корней Нангаа взял на себя ответственность за атаку дронов на международный аэропорт Бангбока в Кисангани. Он назвал атаку «предупреждением» для режима в Киншасе.
Лидер повстанческого движения AFC/M23 в Демократической Республике Конго Корней Нангаа официально взял на себя ответственность за атаку беспилотников на международный аэропорт Бангбока в городе Кисангани. Эта операция стала первым масштабным ударом группировки настолько глубоко в тылу правительственных войск. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
В своем заявлении в социальной сети X Корней Нангаа назвал атаку "предупреждением" для режима в Киншасе. Он подчеркнул, что использование аэропорта Кисангани как базы для нанесения авиаударов по территориям, подконтрольным повстанцам, отныне запрещено. По словам лидера AFC/M23, операция продемонстрировала, что монополия правительственных сил на воздушное превосходство окончательно сломлена.
Использование Кисангани как платформы для проектирования террора против наших территорий теперь запрещено. Убежище этой тыловой базы закончилось
Он также добавил, что любые военные самолеты или дроны, вылетающие против "освобожденных зон", будут уничтожаться непосредственно в местах их базирования.
Детали атаки и реакция властей
Согласно данным правительства провинции Чопо, нападение было совершено в выходные с помощью восьми беспилотников-камикадзе, начиненных нетрадиционными боеприпасами. Представители вооруженных сил Конго (FARDC) заявили, что все восемь аппаратов были успешно перехвачены и нейтрализованы средствами ПВО еще на подлете к аэропорту, поэтому разрушений или жертв среди персонала нет.
Аэропорт Бангбока расположен в 17 километрах от центра Кисангани и в сотнях километров от линии фронта в Северном Киву, где повстанцы захватили города Гома и Букаву в прошлом году.
Эскалация произошла именно тогда, когда в Дохе при посредничестве Катара стороны договорились о развертывании первой группы наблюдателей ООН для мониторинга режима прекращения огня.
