США виводять частину своїх військ з Катару: стала відома причина

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:56 • 550 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 2354 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 4428 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 7198 перегляди
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 7708 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 12033 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 8434 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 10414 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 5404 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 9978 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
80%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - ГенштабPhoto14 січня, 06:53 • 13214 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 30483 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo14 січня, 07:43 • 18823 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 14755 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 14464 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 12033 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 14597 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 30625 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 46771 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 60554 перегляди
Актуальнi люди
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Запоріжжя
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 22676 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 57393 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 50194 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 54947 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 56329 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Signal

США виводять частину своїх військ з Катару: стала відома причина

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Сполучені Штати розпочали виведення частини військового персоналу з баз у Катарі. Це пов'язано з погрозами Ірану завдати ударів по американських базах у регіоні.

США виводять частину своїх військ з Катару: стала відома причина
Фото: wiki/Аль-Удейд_(авіабаза)

Сполучені Штати Америки оголосили про виведення частини свого військового персоналу з ключових баз у Катарі з огляду на посилення напруженості в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Інформацію повідомив Reuters один з американських чиновників на умовах анонімності. До того повідомлялось, що Тегеран попередив сусідні країни, на території яких перебувають американські війська. Йшлось про те, що в разі удару Вашингтона він завдасть удару по американських базах.

Додатково

США мають військово-повітряну базу у катарські столиці Досі з 1996 року. У червні 2025 року у відповідь на американські удари по іранських ядерних об'єктах Іран атакував базу шістьма балістичними ракетами малої дальності. База була заздалегідь евакуйована, і удар не спричинив пошкоджень та людських жертв.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пригрозив "дуже рішучими заходами" в разі, якщо влада Ірану почне страчувати антиурядових протестувальників.

Також УНН повідомляв, що Державний департамент США призупиняє оформлення всіх віз для 75 країн. Серед них - Сомалі, росія, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Державний департамент США
Reuters
Таїланд
Ірак
Афганістан
Нігерія
Бразилія
Дональд Трамп
Тегеран
Сомалі
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Іран
Ємен