США виводять частину своїх військ з Катару: стала відома причина
Київ • УНН
Сполучені Штати розпочали виведення частини військового персоналу з баз у Катарі. Це пов'язано з погрозами Ірану завдати ударів по американських базах у регіоні.
Деталі
Інформацію повідомив Reuters один з американських чиновників на умовах анонімності. До того повідомлялось, що Тегеран попередив сусідні країни, на території яких перебувають американські війська. Йшлось про те, що в разі удару Вашингтона він завдасть удару по американських базах.
Додатково
США мають військово-повітряну базу у катарські столиці Досі з 1996 року. У червні 2025 року у відповідь на американські удари по іранських ядерних об'єктах Іран атакував базу шістьма балістичними ракетами малої дальності. База була заздалегідь евакуйована, і удар не спричинив пошкоджень та людських жертв.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп пригрозив "дуже рішучими заходами" в разі, якщо влада Ірану почне страчувати антиурядових протестувальників.
Також УНН повідомляв, що Державний департамент США призупиняє оформлення всіх віз для 75 країн. Серед них - Сомалі, росія, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен.