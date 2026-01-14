США выводят часть своих войск из Катара: стала известна причина
Киев • УНН
Соединенные Штаты Америки объявили о выводе части своего военного персонала с ключевых баз в Катаре ввиду усиления напряженности в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Информацию сообщил Reuters один из американских чиновников на условиях анонимности. До этого сообщалось, что Тегеран предупредил соседние страны, на территории которых находятся американские войска. Речь шла о том, что в случае удара Вашингтона он нанесет удар по американским базам.
Дополнительно
США имеют военно-воздушную базу в катарской столице Дохе с 1996 года. В июне 2025 года в ответ на американские удары по иранским ядерным объектам Иран атаковал базу шестью баллистическими ракетами малой дальности. База была заранее эвакуирована, и удар не повлек за собой повреждений и человеческих жертв.
Напомним
Президент США Дональд Трамп пригрозил "очень решительными мерами" в случае, если власти Ирана начнут казнить антиправительственных протестующих.
Также УНН сообщал, что Государственный департамент США приостанавливает оформление всех виз для 75 стран. Среди них - Сомали, россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен.