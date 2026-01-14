США выводят часть своих войск из Катара: стала известна причина

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:56 • 664 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 2564 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 4624 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 7394 просмотра
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 7860 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 12150 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 8496 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 10439 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 5436 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 10009 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
80%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На фронте за сутки произошло 141 боевое столкновение, уничтожено много техники и военных врага - ГенштабPhoto14 января, 06:53 • 13318 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 30702 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo14 января, 07:43 • 18939 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК14 января, 09:19 • 14871 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 14669 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 12145 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 14741 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 30771 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 46860 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 60623 просмотра
Актуальные люди
Юлия Тимошенко
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Запорожье
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 22709 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 57425 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 50225 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 54976 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 56356 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Signal

США выводят часть своих войск из Катара: стала известна причина

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Соединенные Штаты начали вывод части военного персонала с баз в Катаре. Это связано с угрозами Ирана нанести удары по американским базам в регионе.

США выводят часть своих войск из Катара: стала известна причина
Фото: wiki/Аль-Удейд_(авиабаза)

Соединенные Штаты Америки объявили о выводе части своего военного персонала с ключевых баз в Катаре ввиду усиления напряженности в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Информацию сообщил Reuters один из американских чиновников на условиях анонимности. До этого сообщалось, что Тегеран предупредил соседние страны, на территории которых находятся американские войска. Речь шла о том, что в случае удара Вашингтона он нанесет удар по американским базам.

Дополнительно

США имеют военно-воздушную базу в катарской столице Дохе с 1996 года. В июне 2025 года в ответ на американские удары по иранским ядерным объектам Иран атаковал базу шестью баллистическими ракетами малой дальности. База была заранее эвакуирована, и удар не повлек за собой повреждений и человеческих жертв.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пригрозил "очень решительными мерами" в случае, если власти Ирана начнут казнить антиправительственных протестующих.

Также УНН сообщал, что Государственный департамент США приостанавливает оформление всех виз для 75 стран. Среди них - Сомали, россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Reuters
Таиланд
Ирак
Афганистан
Нигерия
Бразилия
Дональд Трамп
Тегеран
Сомали
Соединённые Штаты
Египет
Иран
Йемен