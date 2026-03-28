Українські експерти допомагають Катару посилити захист неба від повітряних загроз - Зеленський

Команда українських експертів працює в Катарі, де ділиться відповідним досвідом та експертизою. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Як зазначив глава держави, українські експерти вже провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба.

Під час зустрічі з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації

Він додав, що Україна може допомогти зі зміцненням захисту.

Є готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах. Важливо відновити стабільність у регіоні, щоб ніхто не страждав від терористичних іранських ударів. І ми підтримуємо підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпека в усьому світі стає більше