Українські експерти допомагають Катару посилити захист неба від повітряних загроз - Зеленський

$43.8850.61
ukenru
17:19 • 238 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
13:04 • 10320 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
12:29 • 18220 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
11:56 • 16302 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 18120 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 22543 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 22032 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 32842 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 27434 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 52323 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.9м/с
68%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Александр Стубб
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Об'єднані Арабські Емірати
Одеса
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"14:00 • 3922 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo13:27 • 4106 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo12:57 • 5748 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 19116 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 22961 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
The Washington Post
Фільм

Українські експерти допомагають Катару посилити захист неба від повітряних загроз - Зеленський

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Фахівці оцінили безпекову ситуацію та напрацювали рішення для відбиття атак. Україна та Катар домовилися про співпрацю в оборонній та технологічній сферах.

Команда українських експертів працює в Катарі, де ділиться відповідним досвідом та експертизою. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Як зазначив глава держави, українські експерти вже провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба.

Під час зустрічі з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації

- заявив Зеленський.

Він додав, що Україна може допомогти зі зміцненням захисту.

Є готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах. Важливо відновити стабільність у регіоні, щоб ніхто не страждав від терористичних іранських ударів. І ми підтримуємо підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпека в усьому світі стає більше

- підкреслив Президент України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Сторони підписали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.

Також УНН повідомляв, що міністерства оборони Катару та України домовилися про спільні технологічні проєкти та інвестиції. Сторони обмінюватимуться досвідом боротьби з ракетами та БПЛА.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Техніка
Повітряна тривога
Війна в Україні
Катар
Володимир Зеленський
Україна