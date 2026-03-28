Українські експерти допомагають Катару посилити захист неба від повітряних загроз - Зеленський
Київ • УНН
Фахівці оцінили безпекову ситуацію та напрацювали рішення для відбиття атак. Україна та Катар домовилися про співпрацю в оборонній та технологічній сферах.
Команда українських експертів працює в Катарі, де ділиться відповідним досвідом та експертизою. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Як зазначив глава держави, українські експерти вже провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба.
Під час зустрічі з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації
Він додав, що Україна може допомогти зі зміцненням захисту.
Є готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах. Важливо відновити стабільність у регіоні, щоб ніхто не страждав від терористичних іранських ударів. І ми підтримуємо підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпека в усьому світі стає більше
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Сторони підписали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.
Також УНН повідомляв, що міністерства оборони Катару та України домовилися про спільні технологічні проєкти та інвестиції. Сторони обмінюватимуться досвідом боротьби з ракетами та БПЛА.