Украинские эксперты помогают Катару усилить защиту неба от воздушных угроз - Зеленский

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Специалисты оценили ситуацию с безопасностью и разработали решения для отражения атак. Украина и Катар договорились о сотрудничестве в оборонной и технологической сферах.

Украинские эксперты помогают Катару усилить защиту неба от воздушных угроз - Зеленский

Команда украинских экспертов работает в Катаре, где делится соответствующим опытом и экспертизой. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Как отметил глава государства, украинские эксперты уже провели общую оценку ситуации с безопасностью, возможностей Катара для отражения воздушных угроз и наработали конкретные решения для усиления защиты неба.

Во время встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани для меня важно было услышать такую высокую оценку работы наших ребят и благодарность за их консультации

- заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина может помочь с укреплением защиты.

Есть готовность Катара к долгосрочному сотрудничеству в различных направлениях. Важно восстановить стабильность в регионе, чтобы никто не страдал от террористических иранских ударов. И мы поддерживаем подход, когда благодаря помощи друг другу безопасность во всем мире становится больше

- подчеркнул Президент Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. Стороны подписали соглашение о совместных проектах в оборонной индустрии.

Также УНН сообщал, что министерства обороны Катара и Украины договорились о совместных технологических проектах и инвестициях. Стороны будут обмениваться опытом борьбы с ракетами и БПЛА.

