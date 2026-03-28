Украинские эксперты помогают Катару усилить защиту неба от воздушных угроз - Зеленский

Команда украинских экспертов работает в Катаре, где делится соответствующим опытом и экспертизой. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Как отметил глава государства, украинские эксперты уже провели общую оценку ситуации с безопасностью, возможностей Катара для отражения воздушных угроз и наработали конкретные решения для усиления защиты неба.

Во время встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани для меня важно было услышать такую высокую оценку работы наших ребят и благодарность за их консультации

Он добавил, что Украина может помочь с укреплением защиты.

Есть готовность Катара к долгосрочному сотрудничеству в различных направлениях. Важно восстановить стабильность в регионе, чтобы никто не страдал от террористических иранских ударов. И мы поддерживаем подход, когда благодаря помощи друг другу безопасность во всем мире становится больше