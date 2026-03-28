Масштабні дронові угоди та експорт систем захисту - Зеленський озвучив деталі

17:19 • 8968 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 18909 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 23301 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 21188 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 22182 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 24753 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 23209 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 36475 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 27775 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 52565 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Популярнi новини
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 22817 перегляди
В Ірані заявили про нібито знищення складу українських протидронних систем у Дубаї, де буцімто проживав 21 українець28 березня, 11:19 • 12438 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 12068 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 10770 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 10008 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 22907 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 36475 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 34131 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 33484 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 80117 перегляди
Масштабні дронові угоди та експорт систем захисту - Зеленський озвучив деталі

Київ • УНН

 • 2110 перегляди

Україна планує укладати угоди щодо дронів та РЕБ для захисту кордонів. Президент пропонує експортувати військовий досвід та спільні оборонні проєкти.

Україна хоче зробити дронові угоди, поширювати їх на партнерів, які нам допомагають, і бути готовими до будь-яких викликів. Про це під час Zoom-спілкування з журналістами в рамках офіційного візиту до Катару заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, дронові угоди - це дрони, РЕБи, а головне - система захисту.

У нас може не бути достатньо систем ППО Patriot, але в нас є система, до якої будь-які рубежі, будь-які лінії захисту повинні входити. І це найголовніше, що є сьогодні в України - досвід наших військових

- заявив Володимир Зеленський.

На думку Президента, поєднання досвідчених військових - також із приватного сектора і державного сектора в одній системі - саме це і треба пропонувати як експорт на довготривалий термін. Глава держави вважає, що це дозволить забезпечити всім необхідним і приватний сектор, і державу, і Сили оборони України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Сторони підписали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.

Глава держави додав, що Україна ділиться з партнерами на Близькому Сході своїми напрацюваннями і досвідом протистояння російським і іранським дронам.

Також УНН повідомляв, що міністерства оборони Катару та України домовилися про спільні технологічні проєкти та інвестиції. Сторони обмінюватимуться досвідом боротьби з ракетами та БПЛА.

Євген Устименко

