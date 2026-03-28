Масштабні дронові угоди та експорт систем захисту - Зеленський озвучив деталі
Київ • УНН
Україна планує укладати угоди щодо дронів та РЕБ для захисту кордонів. Президент пропонує експортувати військовий досвід та спільні оборонні проєкти.
Україна хоче зробити дронові угоди, поширювати їх на партнерів, які нам допомагають, і бути готовими до будь-яких викликів. Про це під час Zoom-спілкування з журналістами в рамках офіційного візиту до Катару заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
За словами глави держави, дронові угоди - це дрони, РЕБи, а головне - система захисту.
У нас може не бути достатньо систем ППО Patriot, але в нас є система, до якої будь-які рубежі, будь-які лінії захисту повинні входити. І це найголовніше, що є сьогодні в України - досвід наших військових
На думку Президента, поєднання досвідчених військових - також із приватного сектора і державного сектора в одній системі - саме це і треба пропонувати як експорт на довготривалий термін. Глава держави вважає, що це дозволить забезпечити всім необхідним і приватний сектор, і державу, і Сили оборони України.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Сторони підписали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.
Глава держави додав, що Україна ділиться з партнерами на Близькому Сході своїми напрацюваннями і досвідом протистояння російським і іранським дронам.
Також УНН повідомляв, що міністерства оборони Катару та України домовилися про спільні технологічні проєкти та інвестиції. Сторони обмінюватимуться досвідом боротьби з ракетами та БПЛА.