Масштабні дронові угоди та експорт систем захисту - Зеленський озвучив деталі

Україна хоче зробити дронові угоди, поширювати їх на партнерів, які нам допомагають, і бути готовими до будь-яких викликів. Про це під час Zoom-спілкування з журналістами в рамках офіційного візиту до Катару заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, дронові угоди - це дрони, РЕБи, а головне - система захисту.

У нас може не бути достатньо систем ППО Patriot, але в нас є система, до якої будь-які рубежі, будь-які лінії захисту повинні входити. І це найголовніше, що є сьогодні в України - досвід наших військових - заявив Володимир Зеленський.

На думку Президента, поєднання досвідчених військових - також із приватного сектора і державного сектора в одній системі - саме це і треба пропонувати як експорт на довготривалий термін. Глава держави вважає, що це дозволить забезпечити всім необхідним і приватний сектор, і державу, і Сили оборони України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Сторони підписали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.

Глава держави додав, що Україна ділиться з партнерами на Близькому Сході своїми напрацюваннями і досвідом протистояння російським і іранським дронам.

Також УНН повідомляв, що міністерства оборони Катару та України домовилися про спільні технологічні проєкти та інвестиції. Сторони обмінюватимуться досвідом боротьби з ракетами та БПЛА.