$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.4м/с
81%
746мм
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Руслан Кравченко
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Иран
Катар
Соединённые Штаты
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Масштабные дроновые сделки и экспорт систем защиты - Зеленский озвучил детали

Киев • УНН

 • 2240 просмотра

Украина планирует заключать соглашения по дронам и РЭБ для защиты границ. Президент предлагает экспортировать военный опыт и совместные оборонные проекты.

Украина хочет заключать соглашения по дронам, распространять их на помогающих нам партнеров и быть готовой к любым вызовам. Об этом во время Zoom-общения с журналистами в рамках официального визита в Катар заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

По словам главы государства, дроновые соглашения – это дроны, РЭБы, а главное – система защиты.

У нас может не быть достаточно систем ПВО Patriot, но у нас есть система, в которую любые рубежи, любые линии защиты должны входить. И это самое главное, что есть сегодня у Украины – опыт наших военных

- заявил Владимир Зеленский.

По мнению Президента, сочетание опытных военных – также из частного сектора и государственного сектора в одной системе – именно это и нужно предлагать как экспорт на долговременный срок. Глава государства считает, что это позволит обеспечить всем необходимым и частный сектор, и государство, и Силы обороны Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. Стороны подписали соглашение о совместных проектах в оборонной индустрии.

Глава государства добавил, что Украина делится с партнерами на Ближнем Востоке своими наработками и опытом противостояния российским и иранским дронам.

Также УНН сообщал, что министерства обороны Катара и Украины договорились о совместных технологических проектах и инвестициях. Стороны будут обмениваться опытом борьбы с ракетами и БПЛА.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
Техника
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Катар
Владимир Зеленский
Украина
Иран