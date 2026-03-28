Масштабные дроновые сделки и экспорт систем защиты - Зеленский озвучил детали

Украина хочет заключать соглашения по дронам, распространять их на помогающих нам партнеров и быть готовой к любым вызовам. Об этом во время Zoom-общения с журналистами в рамках официального визита в Катар заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам главы государства, дроновые соглашения – это дроны, РЭБы, а главное – система защиты.

У нас может не быть достаточно систем ПВО Patriot, но у нас есть система, в которую любые рубежи, любые линии защиты должны входить. И это самое главное, что есть сегодня у Украины – опыт наших военных - заявил Владимир Зеленский.

По мнению Президента, сочетание опытных военных – также из частного сектора и государственного сектора в одной системе – именно это и нужно предлагать как экспорт на долговременный срок. Глава государства считает, что это позволит обеспечить всем необходимым и частный сектор, и государство, и Силы обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. Стороны подписали соглашение о совместных проектах в оборонной индустрии.

Глава государства добавил, что Украина делится с партнерами на Ближнем Востоке своими наработками и опытом противостояния российским и иранским дронам.

Также УНН сообщал, что министерства обороны Катара и Украины договорились о совместных технологических проектах и инвестициях. Стороны будут обмениваться опытом борьбы с ракетами и БПЛА.