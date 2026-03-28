Україна ділиться з Близьким Сходом своїм досвідом боротьби з дронами - Зеленський

Україна ділиться з партнерами на Близькому Сході своїми напрацюваннями і досвідом протистояння російським і іранським дронам. Про це під час Zoom-спілкування з журналістами в рамках офіційного візиту до Катару заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

За словами Зеленського, наразі проговорюються кілька напрямів, щоб це було взаємовигідне співробітництво.

Перший напрям - це зброя, виробництво, обмін досвідом, обмін дефіцитними речами, яких немає в одній або іншій країні. Друга історія - це довготривалість в енергетичному співробітництві

Впродовж 10 наступних років планується будувати відповідні заводи - як в Україні лінії виробництва, так і в країнах Близького Сходу.

Також у разі дефіциту й сильного виклику у світі - як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Вчора домовився про дизель як мінімум на рік. І далі це питання вже нашої компанії і компаній місцевих