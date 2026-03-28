Україна ділиться з Близьким Сходом своїм досвідом боротьби з дронами - Зеленський

$43.8850.61
ukenru
17:19 • 5010 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
13:04 • 14894 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 20979 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 18961 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 20336 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 23737 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 22676 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 34854 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 27626 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 52442 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
78%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"14:00 • 6330 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo13:27 • 7876 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 10203 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 19600 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 23408 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
Financial Times
The Washington Post

Україна ділиться з Близьким Сходом своїм досвідом боротьби з дронами - Зеленський

Київ • УНН

 • 1184 перегляди

За словами глави держави, наразі проговорюються кілька напрямів, щоб це було взаємовигідне співробітництво.

Україна ділиться з партнерами на Близькому Сході своїми напрацюваннями і досвідом протистояння російським і іранським дронам. Про це під час Zoom-спілкування з журналістами в рамках офіційного візиту до Катару заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, наразі проговорюються кілька напрямів, щоб це було взаємовигідне співробітництво.

Перший напрям - це зброя, виробництво, обмін досвідом, обмін дефіцитними речами, яких немає в одній або іншій країні. Друга історія - це довготривалість в енергетичному співробітництві

- заявив глава держави.

Впродовж 10 наступних років планується будувати відповідні заводи - як в Україні лінії виробництва, так і в країнах Близького Сходу.

Також у разі дефіциту й сильного виклику у світі - як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Вчора домовився про дизель як мінімум на рік. І далі це питання вже нашої компанії і компаній місцевих

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Сторони підписали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.

Також УНН повідомляв, що міністерства оборони Катару та України домовилися про спільні технологічні проєкти та інвестиції. Сторони обмінюватимуться досвідом боротьби з ракетами та БПЛА.

Євген Устименко

Світ
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Катар
Володимир Зеленський
Україна