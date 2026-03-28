Украина делится с Ближним Востоком своим опытом борьбы с дронами - Зеленский
Киев • УНН
Украина делится с партнерами на Ближнем Востоке своими наработками и опытом противостояния российским и иранским дронам. Об этом во время Zoom-общения с журналистами в рамках официального визита в Катар заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
По словам Зеленского, сейчас проговариваются несколько направлений, чтобы это было взаимовыгодное сотрудничество.
Первое направление - это оружие, производство, обмен опытом, обмен дефицитными вещами, которых нет в одной или другой стране. Вторая история - это долгосрочность в энергетическом сотрудничестве
В течение 10 следующих лет планируется строить соответствующие заводы - как в Украине линии производства, так и в странах Ближнего Востока.
Также в случае дефицита и сильного вызова в мире – как обеспечить, например, дизелем страну. Вчера договорился о дизеле как минимум на год. И дальше этот вопрос уже нашей компании и компаний местных
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. Стороны подписали соглашение о совместных проектах в оборонной индустрии.
Также УНН сообщал, что министерства обороны Катара и Украины договорились о совместных технологических проектах и инвестициях. Стороны будут обмениваться опытом борьбы с ракетами и БПЛА.