Украина делится с Ближним Востоком своим опытом борьбы с дронами - Зеленский

Украина делится с партнерами на Ближнем Востоке своими наработками и опытом противостояния российским и иранским дронам. Об этом во время Zoom-общения с журналистами в рамках официального визита в Катар заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Зеленского, сейчас проговариваются несколько направлений, чтобы это было взаимовыгодное сотрудничество.

Первое направление - это оружие, производство, обмен опытом, обмен дефицитными вещами, которых нет в одной или другой стране. Вторая история - это долгосрочность в энергетическом сотрудничестве

В течение 10 следующих лет планируется строить соответствующие заводы - как в Украине линии производства, так и в странах Ближнего Востока.

Также в случае дефицита и сильного вызова в мире – как обеспечить, например, дизелем страну. Вчера договорился о дизеле как минимум на год. И дальше этот вопрос уже нашей компании и компаний местных