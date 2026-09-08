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У родини лаврова виявили паспорти ОАЕ та розкішну нерухомість

Київ • УНН

 • 378 перегляди

ФБК заявив, що кохана лаврова та її донька отримали громадянство ОАЕ. Донька раніше володіла нерухомістю у Британії за £4,4 млн.

У родини лаврова виявили паспорти ОАЕ та розкішну нерухомість

У родині міністра закордонних справ рф сергія лаврова знайдено паспорти Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє створений російським опозиційним політиком Олексієм Навальним "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що кохана лаврова, світлана полякова, отримала громадянство ОАЕ "за заслуги перед державою". Її дочка, падчерка лаврова поліна ковальова, стала громадянкою ОАЕ ще раніше - у грудні 2022 року.

До цього Ковальова багато років прожила у Великій Британії, де ФБК виявив її розкішну нерухомість вартістю 4,4 мільйона фунтів стерлінгів. Після початку повномасштабної війни та запровадження санкцій вона покинула Британію, влаштувалася на роботу в Qatar Investment у Досі та отримала новий паспорт

- йдеться у статті.

В ФБК закликали росіян приходити на вибори до держдуми та голосувати "проти таких, як лавров - за будь-яку партію, крім "єдиної росії".

Нагадаємо

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кремль планує провести до держдуми до 100 ветеранів війни проти України - ISW21.08.26, 07:15 • 5025 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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