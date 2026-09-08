У родині міністра закордонних справ рф сергія лаврова знайдено паспорти Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє створений російським опозиційним політиком Олексієм Навальним "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК), інформує УНН.

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Зазначається, що кохана лаврова, світлана полякова, отримала громадянство ОАЕ "за заслуги перед державою". Її дочка, падчерка лаврова поліна ковальова, стала громадянкою ОАЕ ще раніше - у грудні 2022 року.

До цього Ковальова багато років прожила у Великій Британії, де ФБК виявив її розкішну нерухомість вартістю 4,4 мільйона фунтів стерлінгів. Після початку повномасштабної війни та запровадження санкцій вона покинула Британію, влаштувалася на роботу в Qatar Investment у Досі та отримала новий паспорт - йдеться у статті.

В ФБК закликали росіян приходити на вибори до держдуми та голосувати "проти таких, як лавров - за будь-яку партію, крім "єдиної росії".

Нагадаємо

За оцінками аналітиків ISW, росія відхиляє всі пропозиції щодо припинення вогню, наполягаючи на умовах повної капітуляції України. При цьому кремль використовує провоєнну риторику для консолідації суспільства перед виборами до держдуми.

кремль планує провести до держдуми до 100 ветеранів війни проти України - ISW