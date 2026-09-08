В семье министра иностранных дел рф сергея лаврова обнаружены паспорта Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает созданный российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что возлюбленная лаврова, светлана полякова, получила гражданство ОАЭ "за заслуги перед государством". Её дочь, падчерица лаврова полина ковалева, стала гражданкой ОАЭ ещё раньше — в декабре 2022 года.

До этого Ковалева много лет прожила в Великобритании, где ФБК обнаружил принадлежащую ей роскошную недвижимость стоимостью 4,4 миллиона фунтов стерлингов. После начала полномасштабной войны и введения санкций она покинула Британию, устроилась на работу в Qatar Investment в Дохе и получила новый паспорт — говорится в статье.

В ФБК призвали россиян приходить на выборы в госдуму и голосовать "против таких, как лавров, — за любую партию, кроме "единой россии".

Напомним

По оценкам аналитиков ISW, россия отклоняет все предложения о прекращении огня, настаивая на условиях полной капитуляции Украины. При этом кремль использует провоенную риторику для консолидации общества перед выборами в госдуму.

Кремль планирует провести в Госдуму до 100 ветеранов войны против Украины — ISW