Кремль рассчитывает на избрание значительного числа российских ветеранов боевых действий в Украине в Государственную думу России на выборах в сентябре 2026 года — в частности, по спискам партии «Единая Россия». Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

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Отмечается, что эта тенденция является частью «согласованных усилий по милитаризации российского общества и сплочению провоенной и ультранационалистической элиты».

Заместитель председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании, кооптированный Кремлем военный корреспондент и кандидат от партии «Единая Россия» Евгений Поддубный 19 августа заявил, что партия ... намерена избрать от 40 до 100 ветеранов боевых действий в Государственную думу на предстоящих выборах 18–20 сентября — указывают аналитики.

По их оценкам, Кремль стремится к тому, чтобы ветераны боевых действий составляли примерно 22 процента новоизбранной Думы, что свидетельствует о намерении Кремля еще больше милитаризировать российское правительство и сформировать кадровый состав из «лояльных ультранационалистических ветеранов, которые будут поддерживать агрессивную политику».

Напомним

Министерство иностранных дел предостерегает членов миссии Содружества Независимых Государств от посещения временно оккупированных территорий во время мониторинга предстоящих выборов в Государственную думу РФ.

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