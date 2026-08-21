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Північний потік

кремль планує провести до держдуми до 100 ветеранів війни проти України - ISW

Київ • УНН

 • 174 перегляди

кремль розраховує обрати до держдуми рф до 100 ветеранів війни проти України. За оцінками аналітиків ISW, розрахунок - на посилення мілітаризації влади.

кремль планує провести до держдуми до 100 ветеранів війни проти України - ISW

кремль розраховує на обрання значної кількості російських ветеранів бойових дій в Україні до державної думи росії на виборах у вересні 2026 року - зокрема, за списками партії "єдіная росія". Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що ця тенденція є частиною "узгоджених зусиль з мілітаризації російського суспільства та згуртування провоєнної та ультранаціоналістичної еліти".

Заступник голови всеросійської державної телерадіокомпанії, кооптований кремлем військовий кореспондент та кандидат від партії "єдіная росія" євген піддубний 19 серпня заявив, що партія ... має намір обрати від 40 до 100 ветеранів бойових дій до державної думи на майбутніх виборах 18-20 вересня

- вказують аналітики.

За їхніми оцінками, кремль прагне, щоб ветерани бойових дій становили приблизно 22 відсотки новообраної думи, що свідчить про намір Кремля ще більше мілітаризувати російський уряд і створити кадровий склад "лояльних ультранаціоналістичних ветеранів, які підтримуватимуть агресивну політику".

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ застерігає членів місії Співдружності Незалежних Держав від відвідування тимчасово окупованих під час моніторингу майбутніх виборів до державної думи рф.

росія готує масові фальсифікації виборів до Держдуми на окупованих територіях України - ЦПД11.08.26, 10:20 • 5338 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Інститут вивчення війни