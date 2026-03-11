$43.860.0351.040.33
Війна на Близькому Сході коштує туристичній галузі $600 млн на день, у Дубаї масово відміняють бронювання - FT

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Через скасування рейсів та закриття неба регіон втрачає величезні прибутки. Лише в Дубаї за тиждень туристи скасували понад 80 тисяч бронювань житла.

Війна на Близькому Сході коштує туристичній галузі $600 млн на день, у Дубаї масово відміняють бронювання - FT

Війна на Близькому Сході обходиться туристичній індустрії регіону в 600 мільйонів доларів на день через втрату доходів від туризму, за оцінками міжнародної торгової організації, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Скасування рейсів, закриття повітряного простору і зростання занепокоєння серед потенційних мандрівників завдають шкоди туристичній економіці регіону після того, як Тегеран завдав ударів по кількох країнах Перської затоки слідом за атаками США та Ізраїлю.

"Навіть короткі періоди збоїв можуть швидко призвести до значних економічних втрат для туристичних напрямків, підприємств і працівників по всьому регіону", - заявила Глорія Гевара, президент Всесвітньої ради з подорожей та туризму, яка надала цю оцінку.

Мандрівники поспішають скасувати свої відпустки у регіоні. За даними групи AirDNA, зібраними з таких сайтів, як Airbnb та Vrbo, за тиждень до 6 березня було скасовано понад 80 000 бронювань короткострокової оренди житла лише у Дубаї.

Напередодні конфлікту Всесвітня рада з туризму та подорожей прогнозувала, що цього року іноземні туристи витратять на Близькому Сході близько 207 мільярдів доларів.

Такі міста, як Дубай, процвітали, пропонуючи розкіш, цілорічне сонце та спокій у регіоні, часто охопленому напруженістю.

Однак деякі з найрозкішніших готелів світу виявилися втягнутими у конфлікт. Уламки після перехоплень ракет впали на дубайський готель Burj Al Arab, тоді як готель Fairmont The Palm компанії Accor на острові Пальма Джумейра зазнав прямого ураження.

Великі регіональні транспортні вузли, такі як Абу-Дабі, Дубай, Доха та Бахрейн, зазвичай обслуговують понад пів мільйона авіапасажирів щодня, але, за даними компанії Cirium, п'ять днів скасування рейсів по всьому регіону залишили у скрутному становищі близько 4 мільйонів мандрівників минулого тижня.

За останній тиждень із аеропортів Близького Сходу вилетіли сотні рейсів у спробі повернути десятки тисяч туристів, які все ще залишалися у скрутному становищі.

Дубай відновив польоти минулого тижня та до четверга відновив близько чверті рейсів. Катар відкрив свій повітряний простір у вихідні, але знову закрив його в неділю, хоча у вівторок невелика кількість рейсів виконувалася за спеціальним дозволом.

Туристичні напрямки на Близькому Сході раніше вже відновлювалися після спалахів конфліктів. Дохід на номер - найважливіший показник зростання в готельній індустрії - різко знизився в Катарі на тижні після того, як Ізраїль завдав удару по Досі у вересні минулого року, але менш ніж через місяць відновив зростання, згідно з даними аналітичної компанії CoStar, що спеціалізується на готельному бізнесі.

Хоча деякі аналітики очікують відновлення бізнес-поїздок завдяки стратегічному розташуванню регіону між Європою та Азією, туристи, які віддають перевагу відпочинку, можуть шукати інші варіанти.

"Якщо ви особисто думаєте про те, куди хочете поїхати з сім'єю на відпочинок, ви можете досить легко перейти на інший напрямок, який відповідає всім вимогам", - сказав Метью Полман, партнер юридичної фірми Goodwin, який спеціалізується на готельному та туристичному бізнесі.

Однак інші налаштовані оптимістичніше. "Є причина, через яку цей район був популярний", - сказав Річард Кларк, аналітик компанії Bernstein.

"Очевидно, що поки відбуваються вибухи, попит буде невисоким... Але щойно це закінчиться, я думаю, люди повернуться", - сказав він.

"Мандрівники, як правило, мають більш коротку пам'ять, ніж інвестори", - вказав експерт.

Юлія Шрамко

