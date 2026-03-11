Война на Ближнем Востоке обходится туристической отрасли в $600 млн в день, в Дубае массово отменяют бронирования - FT

Война на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 миллионов долларов в день из-за потери доходов от туризма, по оценкам международной торговой организации, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Отмена рейсов, закрытие воздушного пространства и растущая обеспокоенность среди потенциальных путешественников наносят ущерб туристической экономике региона после того, как Тегеран нанес удары по нескольким странам Персидского залива вслед за атаками США и Израиля.

«Даже короткие периоды сбоев могут быстро привести к значительным экономическим потерям для туристических направлений, предприятий и работников по всему региону», — заявила Глория Гевара, президент Всемирного совета по путешествиям и туризму, которая предоставила эту оценку.

Путешественники спешат отменить свои отпуска в регионе. По данным группы AirDNA, собранным с таких сайтов, как Airbnb и Vrbo, за неделю до 6 марта было отменено более 80 000 бронирований краткосрочной аренды жилья только в Дубае.

Накануне конфликта Всемирный совет по туризму и путешествиям прогнозировал, что в этом году иностранные туристы потратят на Ближнем Востоке около 207 миллиардов долларов.

Такие города, как Дубай, процветали, предлагая роскошь, круглогодичное солнце и спокойствие в регионе, часто охваченном напряженностью.

Однако некоторые из самых роскошных отелей мира оказались втянутыми в конфликт. Обломки после перехватов ракет упали на дубайский отель Burj Al Arab, тогда как отель Fairmont The Palm компании Accor на острове Пальма Джумейра получил прямое попадание.

Крупные региональные транспортные узлы, такие как Абу-Даби, Дубай, Доха и Бахрейн, обычно обслуживают более полумиллиона авиапассажиров ежедневно, но, по данным компании Cirium, пять дней отмены рейсов по всему региону оставили в затруднительном положении около 4 миллионов путешественников на прошлой неделе.

Более трети рейсов на Ближний Восток снова отменены, в регионе застряли десятки тысяч человек

За последнюю неделю из аэропортов Ближнего Востока вылетели сотни рейсов в попытке вернуть десятки тысяч туристов, которые все еще оставались в затруднительном положении.

Дубай возобновил полеты на прошлой неделе и к четвергу восстановил около четверти рейсов. Катар открыл свое воздушное пространство в выходные, но снова закрыл его в воскресенье, хотя во вторник небольшое количество рейсов выполнялось по специальному разрешению.

Главный авиаперевозчик Дубая ожидает возвращения к полноценной работе в ближайшие дни

Туристические направления на Ближнем Востоке ранее уже восстанавливались после вспышек конфликтов. Доход на номер — важнейший показатель роста в гостиничной индустрии — резко снизился в Катаре на неделе после того, как Израиль нанес удар по Дохе в сентябре прошлого года, но менее чем через месяц возобновил рост, согласно данным аналитической компании CoStar, специализирующейся на гостиничном бизнесе.

Хотя некоторые аналитики ожидают возобновления деловых поездок благодаря стратегическому расположению региона между Европой и Азией, туристы, предпочитающие отдых, могут искать другие варианты.

«Если вы лично думаете о том, куда хотите поехать с семьей на отдых, вы можете довольно легко перейти на другое направление, которое соответствует всем требованиям», — сказал Мэтью Полман, партнер юридической фирмы Goodwin, специализирующийся на гостиничном и туристическом бизнесе.

Однако другие настроены оптимистичнее. «Есть причина, по которой этот район был популярен», — сказал Ричард Кларк, аналитик компании Bernstein.

«Очевидно, что пока происходят взрывы, спрос будет невысоким... Но как только это закончится, я думаю, люди вернутся», — сказал он.

«Путешественники, как правило, имеют более короткую память, чем инвесторы», — указал эксперт.

В Таиланде отменили 50-летний запрет на дневную продажу алкоголя для стимулирования туризма