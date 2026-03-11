Война на Ближнем Востоке обходится туристической отрасли в $600 млн в день, в Дубае массово отменяют бронирования - FT

$43.860.0351.040.33
ukenru
09:10 • 3404 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06 • 9344 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 12571 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 27485 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 86611 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 66348 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 40991 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 45629 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 35911 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 63831 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
41%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Литва определила вступление Украины и Молдовы в Евросоюз до 2030 года "стратегической целью"11 марта, 00:15 • 11530 просмотра
Первый шаг к сенсации? Турецкий "Галатасарай" победил "Ливерпуль" в матче 1/8 Лиги ЧемпионовPhoto11 марта, 00:38 • 7638 просмотра
Верховный суд США начал процесс масштабного возврата средств после отмены тарифов Трампа11 марта, 01:11 • 9796 просмотра
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти04:32 • 20079 просмотра
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США05:50 • 12896 просмотра
публикации
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 5030 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 36457 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 86642 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 66371 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 63851 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Эмманюэль Макрон
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 19192 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 20563 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 31050 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 37236 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 37555 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
The New York Times
Фильм

Война на Ближнем Востоке обходится туристической отрасли в $600 млн в день, в Дубае массово отменяют бронирования - FT

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Из-за отмены рейсов и закрытия неба регион теряет огромные доходы. Только в Дубае за неделю туристы отменили более 80 тысяч бронирований жилья.

Война на Ближнем Востоке обходится туристической отрасли в $600 млн в день, в Дубае массово отменяют бронирования - FT

Война на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 миллионов долларов в день из-за потери доходов от туризма, по оценкам международной торговой организации, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Отмена рейсов, закрытие воздушного пространства и растущая обеспокоенность среди потенциальных путешественников наносят ущерб туристической экономике региона после того, как Тегеран нанес удары по нескольким странам Персидского залива вслед за атаками США и Израиля.

«Даже короткие периоды сбоев могут быстро привести к значительным экономическим потерям для туристических направлений, предприятий и работников по всему региону», — заявила Глория Гевара, президент Всемирного совета по путешествиям и туризму, которая предоставила эту оценку.

Путешественники спешат отменить свои отпуска в регионе. По данным группы AirDNA, собранным с таких сайтов, как Airbnb и Vrbo, за неделю до 6 марта было отменено более 80 000 бронирований краткосрочной аренды жилья только в Дубае.

Накануне конфликта Всемирный совет по туризму и путешествиям прогнозировал, что в этом году иностранные туристы потратят на Ближнем Востоке около 207 миллиардов долларов.

Такие города, как Дубай, процветали, предлагая роскошь, круглогодичное солнце и спокойствие в регионе, часто охваченном напряженностью.

Однако некоторые из самых роскошных отелей мира оказались втянутыми в конфликт. Обломки после перехватов ракет упали на дубайский отель Burj Al Arab, тогда как отель Fairmont The Palm компании Accor на острове Пальма Джумейра получил прямое попадание.

Крупные региональные транспортные узлы, такие как Абу-Даби, Дубай, Доха и Бахрейн, обычно обслуживают более полумиллиона авиапассажиров ежедневно, но, по данным компании Cirium, пять дней отмены рейсов по всему региону оставили в затруднительном положении около 4 миллионов путешественников на прошлой неделе.

Более трети рейсов на Ближний Восток снова отменены, в регионе застряли десятки тысяч человек03.03.26, 15:42 • 18534 просмотра

За последнюю неделю из аэропортов Ближнего Востока вылетели сотни рейсов в попытке вернуть десятки тысяч туристов, которые все еще оставались в затруднительном положении.

Дубай возобновил полеты на прошлой неделе и к четвергу восстановил около четверти рейсов. Катар открыл свое воздушное пространство в выходные, но снова закрыл его в воскресенье, хотя во вторник небольшое количество рейсов выполнялось по специальному разрешению.

Главный авиаперевозчик Дубая ожидает возвращения к полноценной работе в ближайшие дни06.03.26, 14:41 • 3752 просмотра

Туристические направления на Ближнем Востоке ранее уже восстанавливались после вспышек конфликтов. Доход на номер — важнейший показатель роста в гостиничной индустрии — резко снизился в Катаре на неделе после того, как Израиль нанес удар по Дохе в сентябре прошлого года, но менее чем через месяц возобновил рост, согласно данным аналитической компании CoStar, специализирующейся на гостиничном бизнесе.

Хотя некоторые аналитики ожидают возобновления деловых поездок благодаря стратегическому расположению региона между Европой и Азией, туристы, предпочитающие отдых, могут искать другие варианты.

«Если вы лично думаете о том, куда хотите поехать с семьей на отдых, вы можете довольно легко перейти на другое направление, которое соответствует всем требованиям», — сказал Мэтью Полман, партнер юридической фирмы Goodwin, специализирующийся на гостиничном и туристическом бизнесе.

Однако другие настроены оптимистичнее. «Есть причина, по которой этот район был популярен», — сказал Ричард Кларк, аналитик компании Bernstein.

«Очевидно, что пока происходят взрывы, спрос будет невысоким... Но как только это закончится, я думаю, люди вернутся», — сказал он.

«Путешественники, как правило, имеют более короткую память, чем инвесторы», — указал эксперт.

В Таиланде отменили 50-летний запрет на дневную продажу алкоголя для стимулирования туризма04.12.25, 04:49 • 6799 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираНедвижимость
Столкновения
Израиль
Financial Times
Дубай
Абу-Даби
Тегеран
Азия
Катар
Бахрейн
Европа
Соединённые Штаты