В Таиланде отменили 50-летний запрет на дневную продажу алкоголя для стимулирования туризма

$42.330.01
49.180.13
ukenru
23:09 • 4972 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
21:56 • 10009 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 15848 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 24131 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 29386 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 21427 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 25118 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 23608 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24992 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30097 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.1м/с
91%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Скандал в мире роскоши: наследник Hermеs судится с Бернаром Арно и LVMH за утраченные акции на 14 млрд евро3 декабря, 17:34 • 4136 просмотра
Канадская нефть обвалилась до минимума года: избыток сырья и тарифы Трампа обвалили цены – Bloomberg3 декабря, 18:11 • 5658 просмотра
Возможность закончить войну есть: Зеленский сообщил, кто продолжит переговоры с командой ТрампаVideo3 декабря, 19:02 • 6686 просмотра
Мы знаем о случаях сексуального насилия и пыток украинских детей российскими войсками - Стефанишина3 декабря, 20:26 • 3302 просмотра
Правительство приняло три образовательные реформы: учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получат автономию – СвириденкоPhoto3 декабря, 20:57 • 3814 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 29387 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 34898 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 51159 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 53547 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 62400 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 59965 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 62875 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 117370 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 90900 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 106593 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
Социальная сеть
Facebook
M1 Abrams

В Таиланде отменили 50-летний запрет на дневную продажу алкоголя для стимулирования туризма

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Таиланд временно отменил давний запрет на дневную продажу алкоголя, действовавший с 1972 года, чтобы стимулировать туризм и поддержать малый бизнес. Новые правила будут действовать 180 дней в тестовом режиме, разрешая продажу с 11:00 до полуночи.

В Таиланде отменили 50-летний запрет на дневную продажу алкоголя для стимулирования туризма

В среду, 3 декабря, Таиланд временно отменил давний запрет на продажу алкоголя днем, чтобы стимулировать туризм и поддержать малый бизнес. Новые правила будут действовать 180 дней в тестовом режиме, после чего правительство проанализирует их эффект. Об этом информируют BBC и Associated Press, ссылаясь на поправку к Закону о контроле за алкогольными напитками, которая была официально опубликована 2 декабря в Королевском вестнике Таиланда, передает УНН.

Подробности

Согласно поправке к Закону о контроле за алкогольными напитками, теперь покупатели могут приобрести такие напитки с 11:00 до полуночи.

Хотя продажи завершаются в полночь, посетителям ночных клубов разрешено продолжать употреблять алкоголь до часа ночи

- пишет Associated Press.

Отмечается, что ранее нарушителей могли оштрафовать на 313 долларов.

Запрет на продажу пива, крепких алкогольных напитков и вина в послеобеденное время был введен в 1972 году прежде всего для того, чтобы удержать государственных служащих от употребления алкоголя в рабочее время. В то же время закон неодинаково выполнялся в разных тайских регионах, а в небольших магазинах и заведениях общественного питания часто можно было приобрести алкоголь в обход кассы.

Каждый десятый американец в возрасте 30–39 лет употребляет алкоголь или наркотики на работе – исследование09.07.25, 12:52 • 1952 просмотра

Во время пандемии коронавируса во многих регионах временно вводили полный запрет на продажу алкоголя, чтобы сдержать распространение вируса.

Решение приостановить запрет связано с желанием Таиланда привлечь больше туристов перед Новым годом. Новый премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, который занял пост в сентябре, пообещал вернуть туристов и оживить экономику страны.

Европейцы массово отказываются от алкоголя из-за вкуса и здоровья05.11.25, 23:57 • 12225 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоНовости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Ассошиэйтед Пресс
Таиланд