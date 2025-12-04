В Таиланде отменили 50-летний запрет на дневную продажу алкоголя для стимулирования туризма

В среду, 3 декабря, Таиланд временно отменил давний запрет на продажу алкоголя днем, чтобы стимулировать туризм и поддержать малый бизнес. Новые правила будут действовать 180 дней в тестовом режиме, после чего правительство проанализирует их эффект. Об этом информируют BBC и Associated Press, ссылаясь на поправку к Закону о контроле за алкогольными напитками, которая была официально опубликована 2 декабря в Королевском вестнике Таиланда, передает УНН.

Согласно поправке к Закону о контроле за алкогольными напитками, теперь покупатели могут приобрести такие напитки с 11:00 до полуночи.

Хотя продажи завершаются в полночь, посетителям ночных клубов разрешено продолжать употреблять алкоголь до часа ночи - пишет Associated Press.

Отмечается, что ранее нарушителей могли оштрафовать на 313 долларов.

Запрет на продажу пива, крепких алкогольных напитков и вина в послеобеденное время был введен в 1972 году прежде всего для того, чтобы удержать государственных служащих от употребления алкоголя в рабочее время. В то же время закон неодинаково выполнялся в разных тайских регионах, а в небольших магазинах и заведениях общественного питания часто можно было приобрести алкоголь в обход кассы.

Во время пандемии коронавируса во многих регионах временно вводили полный запрет на продажу алкоголя, чтобы сдержать распространение вируса.

Решение приостановить запрет связано с желанием Таиланда привлечь больше туристов перед Новым годом. Новый премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, который занял пост в сентябре, пообещал вернуть туристов и оживить экономику страны.

