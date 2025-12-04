У Таїланді скасували 50-річну заборону на денний продаж алкоголю для стимулювання туризму
Київ • УНН
Таїланд тимчасово скасував давню заборону на денний продаж алкоголю, яка діяла з 1972 року, щоб стимулювати туризм та підтримати малий бізнес. Нові правила діятимуть 180 днів у тестовому режимі, дозволяючи продаж з 11:00 до опівночі.
У середу, 3 грудня Таїланд тимчасово скасував давню заборону на продаж алкоголю вдень, щоб стимулювати туризм і підтримати малий бізнес. Нові правила діятимуть 180 днів у тестовому режимі, після чого уряд проаналізує їхній ефект. Про це інформують BBC та Associated Press, посилаючись на поправку до Закону про контроль за алкогольними напоями, яка була офіційно опублікована 2 грудня в Королівському віснику Таїланду, передає УНН.
Деталі
Згідно з поправкою до Закону про контроль за алкогольними напоями, тепер покупці можуть придбати такі напої з 11:00 до опівночі.
Хоча продажі завершуються опівночі, відвідувачам нічних клубів дозволено продовжувати вживати алкоголь до першої години ночі
Зазначається, що раніше порушників могли оштрафувати на 313 доларів.
Заборону на продаж пива, міцних алкогольних напоїв і вина у післяобідній час було запроваджено у 1972 році насамперед щоб утримати державних службовців від вживання алкоголю в робочий час. Водночас закон неоднаково виконували в різних тайських регіонах, а в невеликих магазинах та закладах харчування часто можна було придбати алкоголь в обхід каси.
Під час пандемії коронавірусу в багатьох регіонах тимчасово запроваджували повну заборону на продаж алкоголю, щоб стримати поширення вірусу.
Рішення призупинити заборону пов'язане з бажанням Таїланду привабити більше туристів перед Новим роком. Новий прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул, який обійняв посаду у вересні, пообіцяв повернути туристів і пожвавити економіку країни.
