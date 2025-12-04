У Таїланді скасували 50-річну заборону на денний продаж алкоголю для стимулювання туризму

$42.330.01
49.180.13
ukenru
23:09 • 4430 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
21:56 • 9170 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 15520 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 23707 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 29044 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 21333 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 25041 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 23539 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24972 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30075 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
92%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зима 2025/26 буде теплішою за норму, але з різкими стрибками до -18°С – Укргідрометцентр3 грудня, 17:03 • 6918 перегляди
Укренерго в черговий раз анонсувало погодинні відключення світла 4 грудня по всій Україні3 грудня, 17:18 • 5548 перегляди
Скандал у світі розкоші: cпадкоємець Hermеs судиться з Бернаром Арно та LVMH за втрачені акції на 14 млрд євро3 грудня, 17:34 • 3790 перегляди
Канадська нафта обвалилася до мінімуму року: надлишок сировини та тарифи Трампа обвалили ціни – Bloomberg3 грудня, 18:11 • 5266 перегляди
Можливість закінчити війну є: Зеленський повідомив, хто продовжить переговори із командою Трампа Video3 грудня, 19:02 • 6234 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 29044 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 34760 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 51040 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 53434 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 62295 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 59907 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 62782 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 117286 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 90813 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 106502 перегляди
Актуальне
The Guardian
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
M1 Abrams

У Таїланді скасували 50-річну заборону на денний продаж алкоголю для стимулювання туризму

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Таїланд тимчасово скасував давню заборону на денний продаж алкоголю, яка діяла з 1972 року, щоб стимулювати туризм та підтримати малий бізнес. Нові правила діятимуть 180 днів у тестовому режимі, дозволяючи продаж з 11:00 до опівночі.

У Таїланді скасували 50-річну заборону на денний продаж алкоголю для стимулювання туризму

У середу, 3 грудня Таїланд тимчасово скасував давню заборону на продаж алкоголю вдень, щоб стимулювати туризм і підтримати малий бізнес. Нові правила діятимуть 180 днів у тестовому режимі, після чого уряд проаналізує їхній ефект. Про це інформують BBC та Associated Press, посилаючись на поправку до Закону про контроль за алкогольними напоями, яка була офіційно опублікована 2 грудня в Королівському віснику Таїланду, передає УНН.

Деталі

Згідно з поправкою до Закону про контроль за алкогольними напоями, тепер покупці можуть придбати такі напої з 11:00 до опівночі. 

Хоча продажі завершуються опівночі, відвідувачам нічних клубів дозволено продовжувати вживати алкоголь до першої години ночі 

- пише Associated Press.  

Зазначається, що раніше порушників могли оштрафувати на 313 доларів.

Заборону на продаж пива, міцних алкогольних напоїв і вина у післяобідній час було запроваджено у 1972 році насамперед щоб утримати державних службовців від вживання алкоголю в робочий час. Водночас закон неоднаково виконували в різних тайських регіонах, а в невеликих магазинах та закладах харчування часто можна було придбати алкоголь в обхід каси.

Кожен десятий американець у віці 30–39 вживає алкоголь або наркотики на роботі - дослідження09.07.25, 12:52 • 1952 перегляди

Під час пандемії коронавірусу в багатьох регіонах тимчасово запроваджували повну заборону на продаж алкоголю, щоб стримати поширення вірусу.

Рішення призупинити заборону пов'язане з бажанням Таїланду привабити більше туристів перед Новим роком. Новий прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул, який обійняв посаду у вересні, пообіцяв повернути туристів і пожвавити економіку країни.

Європейці масово відмовляються від алкоголю через смак і здоров’я05.11.25, 23:57 • 12225 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоНовини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Ассошіейтед Прес
Таїланд