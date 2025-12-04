У Таїланді скасували 50-річну заборону на денний продаж алкоголю для стимулювання туризму

У середу, 3 грудня Таїланд тимчасово скасував давню заборону на продаж алкоголю вдень, щоб стимулювати туризм і підтримати малий бізнес. Нові правила діятимуть 180 днів у тестовому режимі, після чого уряд проаналізує їхній ефект. Про це інформують BBC та Associated Press, посилаючись на поправку до Закону про контроль за алкогольними напоями, яка була офіційно опублікована 2 грудня в Королівському віснику Таїланду, передає УНН.

Деталі

Згідно з поправкою до Закону про контроль за алкогольними напоями, тепер покупці можуть придбати такі напої з 11:00 до опівночі.

Хоча продажі завершуються опівночі, відвідувачам нічних клубів дозволено продовжувати вживати алкоголь до першої години ночі - пише Associated Press.

Зазначається, що раніше порушників могли оштрафувати на 313 доларів.

Заборону на продаж пива, міцних алкогольних напоїв і вина у післяобідній час було запроваджено у 1972 році насамперед щоб утримати державних службовців від вживання алкоголю в робочий час. Водночас закон неоднаково виконували в різних тайських регіонах, а в невеликих магазинах та закладах харчування часто можна було придбати алкоголь в обхід каси.

Під час пандемії коронавірусу в багатьох регіонах тимчасово запроваджували повну заборону на продаж алкоголю, щоб стримати поширення вірусу.

Рішення призупинити заборону пов'язане з бажанням Таїланду привабити більше туристів перед Новим роком. Новий прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул, який обійняв посаду у вересні, пообіцяв повернути туристів і пожвавити економіку країни.

