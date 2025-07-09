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Кожен десятий американець у віці 30–39 вживає алкоголь або наркотики на роботі - дослідження

Київ • УНН

 • 147 перегляди

Дослідження Університету штату Огайо виявило, що майже кожен десятий працівник у США віком 30-39 років перебуває під впливом алкоголю чи наркотиків під час роботи. Особливо це стосується будівельної галузі, громадського харчування та транспорту.

Кожен десятий американець у віці 30–39 вживає алкоголь або наркотики на роботі - дослідження

Майже кожен десятий працівник у США віком від 30 до 39 років перебуває під впливом алкоголю чи наркотиків під час виконання своїх трудових обов’язків. Про це заявили дослідники Університету штату Огайо, які оприлюднили результати нового аналізу. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.

Деталі

Особливо тривожною є ситуація серед працівників будівельної галузі, сфер громадського харчування та обслуговування, а також у професіях, де безпека має критичне значення.

Ми надзвичайно стурбовані тим, що вживання психостимулюючих речовин є поширеним серед робітників, які виконують безпекочутливі завдання. І не лише в будівництві, а й у сферах встановлення, технічного обслуговування, ремонту, транспортування та переміщення вантажів 

- заявив професор соціальної роботи Сехун О (Sehun Oh).

За його словами, хоча на федеральному рівні для деяких транспортних професій існують чіткі заборони на роботу під впливом, 6% працівників з транспорту та логістики все одно зізналися у вживанні алкоголю або наркотиків під час роботи, а 2% - у вживанні марихуани.

Дослідники зазначають, що ті, хто вживає психоактивні речовини на роботі, часто зловживають ними й у позаробочий час. Зокрема, ті, хто курить марихуану під час зміни, майже вдвічі частіше виявляються хронічними споживачами алкоголю. Працівники, які використовують кокаїн чи опіоїди на роботі, також частіше повідомляють про регулярне вживання марихуани та інших нелегальних речовин поза роботою.

За словами дослідників, причинами зловживання можуть бути не лише умови праці, але й життєві труднощі, фінансова нестабільність та відсутність підтримки.

Наше дослідження показує, що ті, хто працює в складних умовах і має обмежений доступ до ресурсів для добробуту, часто використовують алкоголь чи наркотики як спосіб впоратися з емоційним чи фізичним навантаженням

- зазначив професор Сехун О.

Доповнення

Для аналізу використовували дані понад 5 400 працівників, які брали участь у національному опитуванні з 1997 року, коли їм було від 12 до 17 років. Найактуальніші дані про вживання речовин під час роботи охоплюють період 2015–2016 років. За результатами цього опитування, 8,9% працівників повідомили про вживання алкоголю або наркотиків на робочому місці: 5,6% - алкоголь, 3,1% - марихуану, 0,8% - кокаїн або інші важкі наркотики.

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Автори дослідження закликають до оновлення політик щодо вживання речовин у робочому середовищі. Дослідження 2023 року, проведене співавтором Даеджуном "Аароном" Парком з Університету Огайо, показало, що 20% опитаних не мали жодної політики щодо вживання психоактивних речовин на своєму робочому місці. Водночас наявність чіткої та комплексної політики суттєво зменшувала випадки вживання алкоголю та наркотиків серед працівників у різних галузях.

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Попри це, лише половина працівників у національній вибірці мали доступ до послуг підтримки з подолання залежностей.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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