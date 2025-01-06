Нова ініціатива США обвалила акції алкогольних компаній через зв'язок з раком
Київ • УНН
Акції виробників алкоголю впали після заяв про зв'язок між вживанням алкоголю та ризиком онкозахворювань. Навіть одна порція алкоголю на день може значно підвищити ризик розвитку раку.
Акції європейських і американських виробників алкоголю та пивоварів зазнали значного падіння на тлі нової ініціативи з боку влади США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За інформацією, вживання алкоголю може підвищувати ризик виникнення ряду онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози, товстої кишки, печінки, а також ротової порожнини та горла. При цьому наголошується, що навіть низькі дози алкоголю, на рівні одного напою на день, можуть суттєво збільшувати ймовірність розвитку раку.
Нові заяви викликали хвилю занепокоєння серед інвесторів, оскільки вони можуть призвести до запровадження жорсткіших регуляцій щодо маркування та зменшення попиту на алкогольну продукцію.
Питання впливу алкоголю на здоров’я стає дедалі актуальнішим у багатьох країнах.
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