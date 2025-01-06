Новая инициатива США обвалила акции алкогольных компаний из-за связи с раком
Киев • УНН
Акции производителей алкоголя упали после заявлений о связи между употреблением алкоголя и риском онкозаболеваний. Даже одна порция алкоголя в день может значительно повысить риск развития рака.
Акции европейских и американских производителей алкоголя и пивоваров потерпели значительное падение на фоне новой инициативы со стороны властей США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, употребление алкоголя может повышать риск возникновения ряда онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы, толстой кишки, печени, а также ротовой полости и горла. При этом отмечается, что даже низкие дозы алкоголя, на уровне одного напитка в день, могут существенно увеличивать вероятность развития рака.
Новые заявления вызвали волну беспокойства среди инвесторов, поскольку они могут привести к введению более жестких регуляций по маркировке и уменьшению спроса на алкогольную продукцию.
Вопрос влияния алкоголя на здоровье становится все более актуальным во многих странах.
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