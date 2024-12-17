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Алкоголь не будет продаваться на стадионах Чемпионата мира 2034 из-за законов Саудовской Аравии

Алкоголь не будет продаваться на стадионах Чемпионата мира 2034 из-за законов Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

 • 2243 просмотра

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FIFA не планирует продавать алкоголь на стадионах во время Чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии из-за местных законов. Это решение принято с учетом опыта ЧМ-2022 в Катаре и консервативной политики страны-хозяина.

Футбольным болельщикам запретят употреблять алкоголь на стадионах Чемпионата мира 2034 года после спорных правил турнира в Саудовской Аравии, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

FIFA не поднимала вопрос алкоголя публично, однако источники The Guardian  сообщили, что пиво во время матчей продаваться не будет. В отличие от многих других мусульманских стран, продажа алкоголя в Саудовской Аравии остается запрещенной даже в роскошных отелях. 

Так, например, в 1952 году король Ибн Сауд запретил алкоголь в Саудовской Аравии. И лишь один магазин в столице страны осуществлял продажу алкогольных напитков, но не мусульманским дипломатам и под строгим контролем и квотами.

По информации, FIFA извлекли уроки из Чемпионата мира 2022 года в Катаре, тогда за два дня до турнира запретили продажу пива на стадионах. Десятки тысяч кег пива Budweiser были вывезены со стадионов, что стоило FIFA примерно 40 миллионов фунтов стерлингов в виде компенсации ее спонсору AB InBev, владельцу Budweiser.

На стадионах Чемпионата мира по футболу продавались только пиво Bud Zero и безалкогольные напитки, хотя в одной фан-зоне FIFA пиво было доступно. 

Но даже несмотря на это, AB InBev продолжила свое коммерческое партнерство с FIFA, которое датируется 1986 годом, до чемпионата мира 2026 года. Компания также согласилась выступить спонсором Клубного чемпионата мира в следующем году, и во время переговоров, как известно, попросила прояснить планы FIFA на 2034 год.

Международная федерация футбола отметила, что продажа алкоголя на стадионах не стоит на повестке дня, с учетом того, что еще десятилетие позиция относительно фан-зон и отелей будет не ясной. 

Саудовская Аравия гораздо более консервативная страна, чем Катар, в столице которой есть несколько пабов, а продажа алкоголя разрешена в элитных отелях.

Источники FIFA также сообщили, что не планируют оказывать давление на правительство Саудовской Аравии, чтобы то ослабило свои законы. Магазин алкоголя в Эр-Рияде был открыт как попытка прекратить нелегальную продажу алкоголя дипломатами, которые контрабандой ввозили бутылки алкоголя в страну, а не как первый шаг к легализации алкоголя.

Напомним,

FIFA отреагировала на обращение УАФ относительно некорректного изображения карты Украины без Крыма. Организация заявила, что карта была создана внешним подрядчиком, и пообещала не допускать подобных ошибок.

Алина Волянская

Алина Волянская

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