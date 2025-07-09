Каждый десятый американец в возрасте 30–39 лет употребляет алкоголь или наркотики на работе – исследование

Почти каждый десятый работник в США в возрасте от 30 до 39 лет находится под воздействием алкоголя или наркотиков во время выполнения своих трудовых обязанностей. Об этом заявили исследователи Университета штата Огайо, обнародовавшие результаты нового анализа. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.

Детали

Особенно тревожной является ситуация среди работников строительной отрасли, сфер общественного питания и обслуживания, а также в профессиях, где безопасность имеет критическое значение.

Мы чрезвычайно обеспокоены тем, что употребление психостимулирующих веществ распространено среди рабочих, выполняющих безопасно-чувствительные задачи. И не только в строительстве, но и в сферах установки, технического обслуживания, ремонта, транспортировки и перемещения грузов - заявил профессор социальной работы Сехун О (Sehun Oh).

По его словам, хотя на федеральном уровне для некоторых транспортных профессий существуют четкие запреты на работу под воздействием, 6% работников транспорта и логистики все равно признались в употреблении алкоголя или наркотиков во время работы, а 2% - в употреблении марихуаны.

Исследователи отмечают, что те, кто употребляет психоактивные вещества на работе, часто злоупотребляют ими и во внерабочее время. В частности, те, кто курит марихуану во время смены, почти вдвое чаще оказываются хроническими потребителями алкоголя. Работники, которые используют кокаин или опиоиды на работе, также чаще сообщают о регулярном употреблении марихуаны и других нелегальных веществ вне работы.

По словам исследователей, причинами злоупотребления могут быть не только условия труда, но и жизненные трудности, финансовая нестабильность и отсутствие поддержки.

Наше исследование показывает, что те, кто работает в сложных условиях и имеет ограниченный доступ к ресурсам для благополучия, часто используют алкоголь или наркотики как способ справиться с эмоциональной или физической нагрузкой - отметил профессор Сехун О.

Дополнение

Для анализа использовали данные более 5 400 работников, которые участвовали в национальном опросе с 1997 года, когда им было от 12 до 17 лет. Самые актуальные данные об употреблении веществ во время работы охватывают период 2015–2016 годов. По результатам этого опроса, 8,9% работников сообщили об употреблении алкоголя или наркотиков на рабочем месте: 5,6% - алкоголь, 3,1% - марихуану, 0,8% - кокаин или другие тяжелые наркотики.

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Авторы исследования призывают к обновлению политик по употреблению веществ в рабочей среде. Исследование 2023 года, проведенное соавтором Дэйджуном "Аароном" Парком из Университета Огайо, показало, что 20% опрошенных не имели никакой политики по употреблению психоактивных веществ на своем рабочем месте. В то же время наличие четкой и комплексной политики существенно уменьшало случаи употребления алкоголя и наркотиков среди работников в различных отраслях.

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Несмотря на это, лишь половина работников в национальной выборке имели доступ к услугам поддержки по преодолению зависимостей.

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