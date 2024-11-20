В Украине запретили продажу растения кратом: изменения в перечень наркотических веществ
Киев • УНН
Кабмин добавил растение кратом в перечень наркотических веществ из-за его опиоидных и стимулирующих свойств. Раньше напитки из крутом были популярны среди молодежи и продавались в кофейнях.
Кабмин внес изменения в перечень наркотических веществ. Под запрет продажи попали растения кратом, часто используемые в основе чаев, передает УНН.
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По постановлению Кабинета Министров №1306 от 15 ноября изменили перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В частности, в этот список теперь входит кратом, который часто содержится в чаях и имеет физиологические эффекты, аналогичные опиоидам и стимуляторам.
Об этом также сообщил в социальной сети X народный депутат Дмитрий Гурин.
Причиной запрета продажи крутому стало наличие активных веществ в листьях растения: митрагинин и 7-гидроксимтрагинин, которые могут оказывать влияние стимулирующего действия, а также дарить ощущение эйфории.
Ссылаясь на информацию Всемирной организации здравоохранения, кратом служит отличным средством для снятия боли. Также вещества, содержащиеся в листьях растения могут действовать как энергетик или в больших дозах как успокаивающее.
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Кратом-растение, преимущественно произрастающее в Юго-Восточной Азии. Обычно кратом употребляют в виде напитков или отваров. В Украине, до запрета, такие напитки имели большую популярность среди молодежи, поэтому их можно было приобрести в любой кофейне или магазинах.
Кратом признан системой раннего предупреждения ЕС как новое психоактивное вещество, однако на уровне ЕС его оборот остается без ограничений. В то же время в большинстве стран Европы кратом уже запрещен.
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