В Украине утвердили новый список товаров, которые нельзя вернуть или обменять
Киев • УНН
Кабмин утвердил новый перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. В список вошли продукты питания, лекарства, средства гигиены без защитной упаковки и раскроенные товары.
Кабинет министров утвердил новый перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату, говорится в правительственном постановлении №1243 от 1 ноября, пишет УНН.
Детали
Согласно постановлению, перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату) теперь следующий:
- Пищевые продукты
- Лекарственные средства
- Средства личной гигиены (зубные щетки, щетки для волос, кисточки для ресниц или ногтей, помазки для бритья, щетки для личной гигиены, маникюрные, педикюрные инструменты и другие подобные товары), косметическая продукция и моющие средства без защитной упаковки, которая препятствует свободному доступу к таким товарам
- Товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем
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