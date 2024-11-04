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В Украине утвердили новый список товаров, которые нельзя вернуть или обменять

В Украине утвердили новый список товаров, которые нельзя вернуть или обменять

Киев  •  УНН

12:18 • 6256 просмотра

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Кабмин утвердил новый перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. В список вошли продукты питания, лекарства, средства гигиены без защитной упаковки и раскроенные товары.

Кабинет министров утвердил новый перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату, говорится в правительственном постановлении №1243 от 1 ноября, пишет УНН.

Детали

Согласно постановлению, перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату) теперь следующий:

  • Пищевые продукты 
  • Лекарственные средства 
  • Средства личной гигиены (зубные щетки, щетки для волос, кисточки для ресниц или ногтей, помазки для бритья, щетки для личной гигиены, маникюрные, педикюрные инструменты и другие подобные товары), косметическая продукция и моющие средства без защитной упаковки, которая препятствует свободному доступу к таким товарам 
  • Товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем

Украина в октябре установила рекорд экспорта 2024 года: что и куда поставляли4 ноября 2024, 10:33 • 11871 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
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